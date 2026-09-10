Petrolul României vine în proporție de 77% din import. Ce arată datele Eurostat

Petrolul României vine în proporție de 77% din import. Chiar și în aceste condiții, aceasta este a doua țară europeană cel mai puțin dependentă de importuri. Iată ce arată datele Eurostat.

Petrolul Brent a depășit 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, iar situația readuce în atenție dependența Europei de importurile de petrol. Potrivit datelor Eurostat pentru 2024, România avea o dependență de importurile de petrol de 77%. Deși procentul este crescut, țara se află într-o poziție mai favorabilă decât multe dintre marile economii din regiune, scrie Mediafax.

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România avea a doua cea mai redusă dependență de importurile de petrol din Uniunea Europeană, de 77%, fiind depășită doar de Danemarca, cu 58,1%. Ungaria avea o dependență de 83,5%, Italia de 89,8%, Germania de 96,9%, iar Franța de 99,8%. De altfel, România își acoperă o parte din necesar din producția internă, ceea ce îi reduce dependența externă.

Țările de Jos, în topul importului de petrol și produse petroliere

La nivelul Uniunii Europene, dependența de importurile de petrol este mult mai mare. În 2024, statele membre au importat 471,3 milioane de tone de țiței, în timp ce producția internă s-a situat la 15,5 milioane de tone. Dependența de importuri a ajuns astfel la 96,6%.

Țările de Jos au importat cel mai mult petrol și produse petroliere, cu 138,3 milioane de tone. Urmează Germania (117,8 milioane), Spania (85,8 milioane), Franța (82,4 milioane) și Italia (73,3 milioane). Olanda este un important hub de rafinare și reexport, astfel că o parte din petrol este ulterior trimisă către alte state europene.

Situația României

România rămâne vulnerabilă la scumpirea petrolului. În 2024, circa 77% din necesarul de petrol provenea din importuri. În 2025, România a importat aproximativ 8,9 milioane de tone de petrol, dintr-un consum de 11,4 milioane de tone, potrivit Institutului Național de Statistică.

Kazahstanul este principala sursă externă de petrol pentru România. În primele 4 luni din 2026, importurile au fost de 72,8% din totalul resurselor de țiței. Țara este mai puțin dependentă de importuri decât alte state europene, însă se bazează pe anumiți furnizori și pe anumite rute de transport.

Petrolul Brent a trecut de 100 de dolari pe baril, după noile atacuri din zona Strâmtorii Ormuz. Prețul este cu 65,7% mai mare față de finalul lui 2025. Scumpirea petrolului poate majora prețurile carburanților, transportului aerian și mărfurilor.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ