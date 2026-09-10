Partidul AUR rămâne principala opțiune de vot a majorității românilor la următoarele alegeri parlamentare, arată rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, publicate joi, 10 septembrie. Aproape 40% dintre cetățenii cu drept de vot ar pune ștampila pe sigla AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri în România. PSD a trecut pe locul secund, în fața PNL, care, la începutul lunii mai, se afla în spatele liderului în intenția de vot.

Aproape 6 din 10 români s-ar prezenta sigur la vot, dacă ar urma să aibă loc alegeri parlamentare / AUR, aproape 40%

Întrebați cât de siguri sunt că se prezintă la vot, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în România, 56,7% dintre respondenții sondajului INSCOP. La polul opus, 17,8% au declarat că exclud complet o astfel de variantă.

În ceea ce privește opțiunea de vot, românii continuă să favorizeze AUR, partid care a câștigat un procent de 39,7% din totalul respondenților care au ales un nume aflat pe listă. PSD se află pe locul doi, iar PNL completează podiumul, după cum urmează:

AUR: 39,7%

PSD: 18,7%

PNL: 16,3%

USR: 9%

UDMR: 5,5%

SENS: 4,1%

SOS: 2,7%

POT: 2,7%

Independent: 1%

Altul: 0,2%

PSD depășește PNL în intenția de vot și ajunge în spatele AUR la intenția de vot a românilor / USR, sub 10%

Spre deosebire de mai 2026 – luna în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură – locul secund în clasamentul intenției de vot este ocupat de PSD, care acumulează 18,7%, urmat de PNL, cu 16,3%. În urmă cu patru luni, PSD se situa la 17,5%, în vreme ce PNL avea peste 20%.

Totodată, USR, care abia depășea borna de 10% în luna mai, are acum doar 9% dintre voturile respondenților care au ales un partid din lista celor care vor participa la următoarele alegeri parlamentare.

Toate datele sondajului realizat de echipa INSCOP, în perioada 1-7 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de cetățeni cu drept de vot, sunt disponibile AICI.