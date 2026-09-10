Prima pagină » Actualitate » Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj

Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj

Flavius Niculescu
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul AUR rămâne principala opțiune de vot a majorității românilor la următoarele alegeri parlamentare, arată rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, publicate joi, 10 septembrie. Aproape 40% dintre cetățenii cu drept de vot ar pune ștampila pe sigla AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri în România. PSD a trecut pe locul secund, în fața PNL, care, la începutul lunii mai, se afla în spatele liderului în intenția de vot.

Aproape 6 din 10 români s-ar prezenta sigur la vot, dacă ar urma să aibă loc alegeri parlamentare / AUR, aproape 40%

Întrebați cât de siguri sunt că se prezintă la vot, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în România, 56,7% dintre respondenții sondajului INSCOP. La polul opus, 17,8% au declarat că exclud complet o astfel de variantă.

În ceea ce privește opțiunea de vot, românii continuă să favorizeze AUR, partid care a câștigat un procent de 39,7% din totalul respondenților care au ales un nume aflat pe listă. PSD se află pe locul doi, iar PNL completează podiumul, după cum urmează:

  • AUR: 39,7%
  • PSD: 18,7%
  • PNL: 16,3%
  • USR: 9%
  • UDMR: 5,5%
  • SENS: 4,1%
  • SOS: 2,7%
  • POT: 2,7%
  • Independent: 1%
  • Altul: 0,2%

PSD depășește PNL în intenția de vot și ajunge în spatele AUR la intenția de vot a românilor / USR, sub 10%

Spre deosebire de mai 2026 – luna în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură – locul secund în clasamentul intenției de vot este ocupat de PSD, care acumulează 18,7%, urmat de PNL, cu 16,3%. În urmă cu patru luni, PSD se situa la 17,5%, în vreme ce PNL avea peste 20%.

Totodată, USR, care abia depășea borna de 10% în luna mai, are acum doar 9% dintre voturile respondenților care au ales un partid din lista celor care vor participa la următoarele alegeri parlamentare.

Sursa foto: Captură de ecran sondaj INSCOP, 10 septembrie 2026

Toate datele sondajului realizat de echipa INSCOP, în perioada 1-7 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de cetățeni cu drept de vot, sunt disponibile AICI.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Click
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un mucegai din intestinul uman ar putea oferi protecție împotriva radiațiilor
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
EDUCAȚIE Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
12:46
Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
EXCLUSIV Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
12:00
Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
FLASH NEWS Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
11:55
Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
FLASH NEWS Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
11:45
Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
11:09
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
FLASH NEWS Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei
11:04
Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei

Cele mai noi

Trimite acest link pe