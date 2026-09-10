Partidul AUR rămâne principala opțiune de vot a majorității românilor la următoarele alegeri parlamentare, arată rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, publicate joi, 10 septembrie. Aproape 40% dintre cetățenii cu drept de vot ar pune ștampila pe sigla AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri în România. PSD a trecut pe locul secund, în fața PNL, care, la începutul lunii mai, se afla în spatele liderului în intenția de vot.
Întrebați cât de siguri sunt că se prezintă la vot, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în România, 56,7% dintre respondenții sondajului INSCOP. La polul opus, 17,8% au declarat că exclud complet o astfel de variantă.
În ceea ce privește opțiunea de vot, românii continuă să favorizeze AUR, partid care a câștigat un procent de 39,7% din totalul respondenților care au ales un nume aflat pe listă. PSD se află pe locul doi, iar PNL completează podiumul, după cum urmează:
Spre deosebire de mai 2026 – luna în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură – locul secund în clasamentul intenției de vot este ocupat de PSD, care acumulează 18,7%, urmat de PNL, cu 16,3%. În urmă cu patru luni, PSD se situa la 17,5%, în vreme ce PNL avea peste 20%.
Totodată, USR, care abia depășea borna de 10% în luna mai, are acum doar 9% dintre voturile respondenților care au ales un partid din lista celor care vor participa la următoarele alegeri parlamentare.
Toate datele sondajului realizat de echipa INSCOP, în perioada 1-7 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de cetățeni cu drept de vot, sunt disponibile AICI.