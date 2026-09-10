Prima pagină » Știri externe » Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei

Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statul Tennessee se pregătește pentru o execuție fără precedent în ultimele două secole. Christa Pike are execuția programată pe 30 septembrie și ar deveni prima femeie executată în acest stat din 1819 încoace. Condamnată pentru o crimă comisă la 18 ani, cazul său readuce în discuție trauma, sănătatea mintală și pedeapsa capitală în SUA.

Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă când avea 18 ani, urmează să fie executată pe la finalul acestei luni. Dacă sentința va fi pusă în aplicare, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee din ultimele două secole.

Dincolo de caracterul istoric al cazului, apropierea datei execuției a reaprins dezbaterea asupra pedepsei capitale, după ce avocații și experții care susțin cauza lui Pike au invocat copilăria marcată de abuzuri, problemele sale de sănătate mintală și modul în care apărarea a gestionat procesul în care a primit condamnarea la moarte.

Sursa video – X/@tendenciaytuits

Pike ar fi a treia persoană programată să ajungă în camera de execuție din Tennessee în acest an. Din 1960, statul american a executat 17 persoane, însă niciuna dintre acestea nu a fost femeie.

Cazul este neobișnuit și la nivel național.

Femeile reprezintă o proporție foarte redusă a persoanelor executate de-a lungul istoriei Statelor Unite, iar aplicarea pedepsei capitale în cazul lor a generat în repetate rânduri dezbateri juridice și sociale.

Într-un articol de opinie publicat de The Guardian, Austin Sarat, profesor de jurisprudență și științe politice la Amherst College și specialist în pedeapsa capitală, argumentează că adevărata problemă ridicată de cazul Christa Pike nu este faptul că persoana condamnată este femeie, ci circumstanțele personale și juridice care au precedat sentința.

Pike a avut, potrivit informațiilor prezentate de susținătorii săi și citate de Sarat, o copilărie marcată de abuz sexual și fizic, neglijare și abandon. Viața ei s-a schimbat radical după ce la vârsta de 18 ani, a participat, împreună cu alte două persoane, la uciderea unei tinere.

Procurorii au susținut că victima a fost torturată și ucisă de Pike deoarece aceasta credea că tânăra încerca să-i „fure” iubitul. Brutalitatea crimei a reprezentat unul dintre elementele centrale ale cazului care a dus la condamnarea sa la moarte.

Apărarea invocă trauma și sănătatea mintală a lui Christa Pike

Cei care încearcă să împiedice execuția susțin că jurații nu ar fi avut în față, la momentul stabilirii pedepsei, întreaga imagine asupra trecutului și stării psihice a tinerei. Unul dintre argumentele invocate privește dezvoltarea psihologică a lui Pike la momentul crimei și efectele traumelor severe pe care le-ar fi suferit în copilărie.

„La 18 ani, creierul ei imatur și traumatizat o făcea extrem de vulnerabilă la impulsuri și la decizii extrem de proaste. (…) Fără medicație și fără tratament, nu era capabilă să-și «frâneze» emoțiile declanșate de tulburarea bipolară și de traume”, a explicat Bethany Brand, psiholog și expert în traumă, citată în materialele de susținere a lui Pike.

Un alt punct controversat îl reprezintă apărarea juridică de la proces. Avocatul lui Pike nu a prezentat anumite informații despre istoricul său personal care ar fi putut fi utilizate drept circumstanțe atenuante.

„Mai exact, avocatul a ales să nu prezinte dovezile privind istoricul social al acuzatei (…) susținând că (…) materialele respective conțineau informații cu două tăișuri”, a explicat Deborah Denno, profesoară de drept, într-o analiză citată de Sarat.

Argumentul era că aceleași informații care ar fi putut determina juriul să manifeste clemență puteau conține și elemente susceptibile să îi agraveze situația.

Avocații lui Pike au ridicat, de asemenea, obiecții legate de modul în care starea sa medicală și psihologică s-ar putea combina cu procedura de execuție prin injecție letală, susținând că există riscul unei suferințe severe. Până în prezent, demersurile judiciare menționate de Sarat nu au dus la oprirea execuției programate pentru 30 septembrie.

Femeile, o raritate în sistemul pedepsei capitale din SUA

Execuția unei femei rămâne un eveniment rar în Statele Unite. Sarat compară cazul lui Pike cu alte condamnări celebre care au generat dezbateri naționale privind pedeapsa cu moartea.

Una dintre acestea este cea a Karlei Faye Tucker, condamnată pentru o dublă crimă comisă în Texas în 1983. În perioada petrecută în așteptarea execuției, Tucker a trecut printr-o convertire religioasă care a atras atenția unor personalități religioase americane. Inclusiv televanghelistul Pat Robertson a cerut comutarea pedepsei.

Guvernatorul de atunci al Texasului, George W. Bush, nu a intervenit pentru oprirea execuției, iar Tucker a fost executată în 1998, devenind prima femeie executată de Texas după 1863.

Un alt caz emblematic a fost cel al Lisei Montgomery, executată de guvernul federal în ianuarie 2021. Montgomery fusese condamnată pentru o crimă de o brutalitate extremă comisă în 2004. Avocații săi au susținut că suferea de o boală mintală gravă și de leziuni cerebrale și că fusese victima unor abuzuri severe încă din copilărie.

Ea a fost executată prin injecție letală și a devenit a patra femeie executată de guvernul federal american.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE România își extinde „autostrăzile” energetice până în 2035: interconectarea a ajuns la 18,5%, peste ținta UE. Blocaje lângă Bulgaria și Ungaria
10:33
România își extinde „autostrăzile” energetice până în 2035: interconectarea a ajuns la 18,5%, peste ținta UE. Blocaje lângă Bulgaria și Ungaria
ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei și negarea plauzibilă. Ce înseamnă și cum funcționează metoda „pavilion temporar”
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei și negarea plauzibilă. Ce înseamnă și cum funcționează metoda „pavilion temporar”
RĂZBOI Bilanțul atacului cu rachete balistice iraniene asupra bazei SUA din Iordania: un A-10 ar fi pierdut o aripă, opt F-15 au fost avariate
09:56
Bilanțul atacului cu rachete balistice iraniene asupra bazei SUA din Iordania: un A-10 ar fi pierdut o aripă, opt F-15 au fost avariate
ALEGERI ÎN SUA Trump promite câte 5.000 de dolari votanților din SUA dacă republicanii câștigă Congresul la alegerile „midterm”. Condiția pentru folosirea banilor
09:21
Trump promite câte 5.000 de dolari votanților din SUA dacă republicanii câștigă Congresul la alegerile „midterm”. Condiția pentru folosirea banilor
CONTROVERSĂ Mega-proiectul Vostok Oil, prima livrare de țiței către China. Șeful Rosneft i-a promis lui Putin „o nouă provincie petrolieră de talie mondială” în Zona Arctică, dar semnele de întrebare rămân
09:00
Mega-proiectul Vostok Oil, prima livrare de țiței către China. Șeful Rosneft i-a promis lui Putin „o nouă provincie petrolieră de talie mondială” în Zona Arctică, dar semnele de întrebare rămân
FLASH NEWS Fostul șef Google, avertisment sumbru din Ucraina: Rusia ajunge din urmă inovația Ucrainei. „M-am întors mai îngrijorat”
08:50
Fostul șef Google, avertisment sumbru din Ucraina: Rusia ajunge din urmă inovația Ucrainei. „M-am întors mai îngrijorat”
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Click
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Cercetătorii au observat pentru prima dată gravitația lui Albert Einstein în lumea cuantică
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe