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Alexandru Rogobete anunță că „era marilor șefi de secție s-a terminat”. Ministrul Sănătății le declară război managerilor din spitale

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Începând cu luna decembrie, sistemul sanitar din România ar urma să treacă printr-o serie de modificări drastice.Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, a anunțat că secțiile de spital cu un grad redus de ocupare vor fi desființate și transformate în compartimente, o măsură menită să oprească practica înființării de structuri medicale doar pentru a crea funcții de conducere. Totodată, oficialul a avertizat că managerii de spitale neperformanți vor fi demiși pe baza unor noi criterii stricte de evaluare.

Secțiile fără pacienți, transformate automat în compartimente

În sistemul public de sănătate s-ar fi dezvoltat un fenomen nociv în care secțiile și funcțiile de șef de secție „au apărut ca ciupercile după ploaie”, a explicat Alexandru Rogobete, la Digi24. Potrivit acestuia, multe dintre aceste secții stau goale,fiind create exclusiv pentru ca anumite persoane să aibă o funcție de conducere.

Era marilor șef de secție, care au impresia că o secție dintr-un spital este moștenirea de familie, sau că ei sunt mici zei în acea secție, s-a terminat. Dacă o secție are gradul de ocupare mai mic de x% – încă negociem acel procent – timp de 10 luni, de un an sau doi, ea nu mai poate fi secție. Automat se desființează și devine compartiment. Cine vrea să fie șef de secție trebuie să înțeleagă care este responsabilitatea”, a detaliat oficialul.

Managerii neperformanți pleacă acasă. Noi criterii de evaluare

Reforma guvernamentală îi vizează direct și pe managerii de spitale. Întrebat ce se va întâmpla cu cei considerați neperformanți, Alexandru Rogobete a fost categoric: „Vor pleca acasă”.

O evaluare mult mai strictă va fi implementată printr-un nou ordin de ministru, deja finalizat și trecut de perioada de transparență decizională, care urmează să fie aprobat în scurt timp.

„Sunt criterii de performanță și de evaluare mult mai stricte, mult mai adaptate realității din anul 2026 și unde nu vom sta la discuții. Cine îndeplinește criteriile rămâne, cine nu, nu”, a explicat ministrul sănătății.

Mai mult, el a precizat că primește zilnic telefoane pentru a se face intervenții pe diverse funcții, dar a asigurat că nu intenționează să facă pași înapoi: „Nu mă interesează presiunea nimănui. Mă sună în fiecare zi, dar nu mă impresionează”.

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