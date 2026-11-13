Franța se pregătește pentru al cincilea weekend consecutiv de proteste de amploare. 70.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați

Franța se pregătește pentru un nou weekend de manifestații de amploare. Sâmbătă, 14 noiembrie, zeci de mii de oameni sunt așteptați în stradă la protestele împotriva costului ridicat al vieții. Autoritățile se tem din nou de jafuri și violențe.Aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați sâmbătă în Franța, unde sunt programate noi manifestații împotriva costului ridicat al vieții.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că autoritățile se pregătesc pentru 50-60 de marșuri la nivel național, potrivit Le Dauphiné Libéré. La Paris, serviciile de informații estimează că între 30.000 și 60.000 de persoane ar putea participa la manifestațiile de sâmbătă.

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Protestele reunesc mai multe mișcări, inclusiv Vestele Galbene, organizații de tineret și grupuri care militează împotriva violențelor asupra copiilor, dar și organizațiile și partidele de stânga.

Protestele din săptămânile anterioare au fost marcate de confruntări cu forțele de ordine, distrugeri și jafuri. Poliția monitorizează și apelurile lansate pe rețelele sociale pentru organizarea unor adunări spontane în zone precum Champs-Élysées, Piața Bastiliei și Piața Republicii.M

Pe 17 octombrie, manifestațiile au căpătat amploare națională, când au ieșit în toată Franța aproximativ 550.000 de participanți, potrivit Ministerului francez de Interne.

La protestele de pe 7 noiembrie, numărul manifestanților a scăzut la 146.000. Numai la Paris au fost 46.000 protestatari, conform autorităților franceze.

Sursa Foto: Profimedia