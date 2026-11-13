Scandalul „prezervativelor pentru urși”. Ministrul Mediului reacționează după presupusa propunere a unor ONG-uri de mediu pentru reducerea înmulțirii animalelor sălbatice: „Cred că este important să venim cu propuneri pertinente”

În spațiul public a apărut o informație potrivit căreia mai multe ONG-uri de mediu ar fi propus „prezervativele pentru urși” ca metodă pentru reducerea înmulțirii animalului sălbatic. Aflată la Summitul Național pentru Mediu și Sustenabilitate, Natalia Intotero, ministrul Mediului, a reacționat și a susținut că „este important să venim cu propuneri pertinente”.

Natalia Intotero a declarat, la Summitul Național pentru Mediu și Sustenabilitate de la Cluj-Napoca, că protecția mediului trebuie să țină cont și de siguranța oamenilor. Ea a cerut respectarea legislației și deblocarea investițiilor din România.

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Natalia Intotero a declarat că protecția mediului și a faunei trebuie să meargă în paralel cu respectarea legii.

„Societatea civilă își are rostul și rolul ei, respect activitatea societății civile. Cred că este important să venim cu propuneri pertinente pentru protecția mediului înconjurător, a faunei. Cred că România are nevoie nu doar de protecția mediului, ci și de respectarea legislației naționale, care este în mare parte în concordanță cu legislația UE. Dar, în același timp, să înțeleagă și societatea civilă că este important să protejăm viața oamenilor și să deblocăm investițiile în România”, a spus Natalia Intotero, arată Cluj24.ro.

Factorii principali pentru implementarea unui astfel de program de control al reproducției

Propunerea de limitare a înmulțirii urșilor a fost discutată în cadrul unei întâlniri între ministrul Mediului și reprezentanții organizațiilor de mediu. Medicul veterinar Ovidiu Roșu, responsabil medical al ARCA, a fost cel care i-a propus ministrei Natalia Intotero un program de contracepție pentru urși. Ovidiu Roșu susține că tratamentul contraceptiv ar trebui să aibă efect pe termen lung, ideal mai mulți ani după o singură doză. Astfel, ar fi evitate stresul repetat asupra animalelor și costurile unor intervenții suplimentare.

„Există 3 factori esențiali pentru implementarea cu succes a unui program de control al reproducției. În primul rând, trebuie să existe un agent eficient. În al doilea rând, trebuie să existe mijloace practice și economice pentru a administra agentul contraceptiv animalelor care trebuie tratate. În al treilea rând, populația care trebuie controlată trebuie să aibă caracteristici care se pretează acestei abordări”, a spus Roșu.

Programele de control al fertilității presupun costuri ridicate, logistică specială și personal calificat. De asemenea, eficiența tratamentelor trebuie verificată prin monitorizarea animalelor după administrarea contraceptivului. În plus, sunt necesare aprobări.

„Deoarece urșii au o reproducție promiscuă, fiecare mascul fiind capabil să insemineze mai multe femele, metodele de contracepție care vizează masculii tind să eșueze. Astfel femelele sunt cele în jurul cărora trebuie implementat un astfel de program. Programul de contracepție trebuie să fie organizat în funcție de obiectivul urmărit: fie de a exclude anumiți indivizi din plaja reproductivă, fie de a stabiliza populația sau de a provoca un declin. Substanțele contraceptive pentru animale sălbatice au nevoie de anumite aprobări pentru a putea fi folosite în teren. Reducerea populațiilor doar prin contracepție este mai lentă și costisitoare”, a explicat veterinarul.

Termenul „prezervative” nu a fost, de fapt, utilizat nici în documente, nici în discuții

Propunerea vizează, de fapt, un program-pilot de administrare a vaccinurilor contraceptive pentru ursoaice, a explicat medicul veterinar Ovidiu Roșu. Acesta a precizat că termenul „prezervative” nu a fost folosit nici în documentele trimise Ministerului Mediului, nici în discuțiile cu reprezentanții instituției, arată Info Sud-Est.

Documentul poartă denumirea de „Propunere program de gestionare contraceptivă a urșilor habituați/condiționați alimentar”.

„Exact aceste documente au fost înmânate unei persoane, cred că era subsecretarul, cel care a organizat. Doamna ministră în momentul respectiv era în afara (…) În timpul discursului le-am spus exact că este vorba despre contracepţie. Nu ştiu, cred că nici două minute nu m-au lăsat să vorbesc. Nu ştiu cine a spus inepţia asta, nu a ieşit cuvântul „prezervativ” din gura mea nicio secundă…cum să spun așa ceva despre animale sălbatice? Este o jignire totală asupra meseriei, în fine”, a declarat medicul veterinar pentru Info Sud-Est.

Informația despre presupusele „prezervative pentru urși” a apărut joi, într-un articol care cita surse anonime, fără să identifice ONG-urile implicate sau să ofere detalii concrete despre propunere. Nu au fost prezentate documente ori declarații care să confirme informația. Ulterior, subiectul a fost preluat de mai multe publicații, unele adăugând detalii care nu apăreau în materialul inițial.

Sursă video: Cluj24

Sursă foto: arhiva/Gândul