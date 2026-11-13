Viena îmbracă haine de sărbătoare. S-au aprins luminițele de Crăciun pe unul dintre faimoasele bulevarde din oraș

Hainele de sărbătoare au ajuns și la Viena. Luminițele de Crăciun s-au aprins pe unul dintre faimoasele bulevarde din oraș, iar momentul a fost lăudat intens în mediul online.

Candelabre impunătoare și decorațiuni specifice Crăciunului au fost amplasate pe Graben, una din cele mai faimoase străzi din centrul Vienei. Imaginile de mai sus relevă începutul atmosferei de iarnă, zona fiind împânzită de oameni.

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În Viena pot fi găsite mai multe târguri principale cu ocazia Crăciunului. Unul dintre ele se găsește în zona Stephansplatz, fiind deschis în perioada 6 noiembrie-26 decembrie 2026.

Alte târguri de Crăciun din Viena

Rathausplatz (Piața Primăriei / Wiener Christkindlmarkt): 13 noiembrie-26 decembrie 2026;

Patinoarul (Vienna Ice Dream) rămâne deschis până pe 6 ianuarie 2027;

Palatul Schönbrunn: deschis din 6 noiembrie 2026;

Karlsplatz (Art Advent): 13 noiembrie – 26 decembrie 2026;

Maria-Theresien-Platz: 20 noiembrie – 26 decembrie 2026

Ce poți descoperi la târgurile din Viena?

Vizitatorii se pot înfrupta din diverse preparate și băuturi și, de asemenea, pot explora zonele târgurilor pentru a achiziționa ornamente sau cadouri.

Oferta gastronomică include băuturi calde precum vin fiert și punch, cârnați cu brânză, fursecuri cu vanilie, turtă dulce și alte produse de patiserie. Vizitatorii pot cumpăra și ornamente, globuri, obiecte din ceramică, lumânări și diverse cadouri artizanale. La unele standuri, cănile reutilizabile se achită cu o garanție, recuperată la returnare.

Târgurile de Crăciun de la Craiova și Sibiu și-au deschis porțile pentru vizitatori

De altfel, astăzi, s-au deschis Târgurile de Crăciun de la Craiova și Sibiu. La Craiova, vizitatorii au avut ocazia să urmărească nu doar aprinderea luminițelor de Crăciun, ci și un foc de artificii. Târgul s-a deschis, oficial, de la ora 18:30. În Sibiu, de altfel, târgul de Crăciun și-a deschis și el porțile, de la ora 19:00. Cei prezenți au surprins momentul în care Piața Mare este luminată de beculețe, iar momentul poate fi văzut AICI.

Sursă video: Instagram/Vienna