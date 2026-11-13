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Doi români au fost repatriați de urgență din Yemen, unde există o alertă de nivel maxim. Avertismentul MAE: „Părăsiți imediat țara”

Doi români au fost repatriați de urgență din Yemen, unde există o alertă de nivel maxim. Avertismentul MAE: „Părăsiți imediat țara”
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, că doi cetățeni români aflați în Yemen au fost aduși în țară în siguranță. Operațiunea de repatriere vine în contextul în care Yemenul se află sub o alertă de securitate de nivel maxim, generată de conflictul armat dintre rebelii Houthi și Arabia Saudită. Oficialii români au reiterat apelul urgent către toți cetățenii aflați în zonă: „Părăsiți țara imediat”.

Operațiune complexă de repatriere prin Egipt

Cei doi cetățeni români au reușit să revină în România tranzitând Egiptul. Misiunea de repatriere a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, în strânsă colaborare cu Ambasada României din Regatul Hașemit al Iordaniei. Această reprezentanță diplomatică gestionează și intervențiile consulare pentru Yemen, având în vedere lipsa unei misiuni directe în această țară.

„Reprezentanții misiunii diplomatice au menținut legătura în permanență cu persoanele în cauză și cu autoritățile străine competente, au eliberat documentele de călătorie necesare și au facilitat achiziționarea biletelor de avion către România”, au precizat reprezentanții MAE.

Sprijin consular din Iordania pe parcursul întregului traseu

Ambasada României la Amman, Iordania, a jucat un rol crucial, sprijinind trecerea frontierei yemenite către Egipt și furnizând documentele necesare călătoriei. De asemenea, diplomații i-au asistat pe cei doi cetățeni în achiziționarea biletelor de avion.

Odată ajunși pe teritoriul egiptean, românii au fost preluați de personalul Ambasadei României la Cairo. Aceștia le-au oferit asistență pe aeroport, asigurându-se că tranzitul decurge fără incidente și că se pot îmbarca în siguranță pe zborul de legătură spre casă.

Alertă de călătorie de nivel maxim pentru Yemen

Contextul de securitate din Yemen rămâne extrem de volatil. Escaladarea conflictului dintre rebelii Houthi și Guvernul yemenit a determinat MAE să mențină avertismentul de călătorie la nivelul maxim (9/9). Cetățenii români care se mai află în zonă sunt îndemnați cu insistență să părăsească teritoriul yemenit de urgență și să contacteze autoritățile diplomatice din regiune pentru asistență.

Războiul civil din Yemen a devastat țara în ultimul deceniu. Mișcarea Houthi, susținută logistic și financiar de Iran, a preluat controlul asupra capitalei Sanaa încă din 2014. În replică, Arabia Saudită a lansat o intervenție militară în 2015, conducând o coaliție internațională care sprijină guvernul yemenit recunoscut pe plan internațional. Conflictul a generat una dintre cele mai grave crize umanitare la nivel global.

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