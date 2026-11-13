După Craiova, și Sibiul a inaugurat Târgul de Crăciun din 2026. Cât costă un pahar cu vin fiert, plăcintele voievodale sau o tură cu roata panoramică

Nu doar târgul de la Craiova și-a deschis porțile, astăzi, ci și Târgul de Crăciun de la Sibiu. Atât localnicii, cât și turiștii pot păși într-un tărâm de basm în zona montană, pentru a descoperi nu doar magia sărbătorii, ci și căsuțele cu preparate și produse care pot fi oferite sub formă de cadouri. Băuturile specifice acestei perioade, precum și mâncărurile tradiționale sau celebrele plăcinte voievodale pot fi găsite la căsuțele din Piața Mare din Sibiu.

În cursul zilei de 13 noiembrie și-a deschis porțile și Târgul de Crăciun de la Sibiu, începând cu ora 19:00. Comercianții pregăteau ultimele detalii încă de dimineață, în timp ce primii vizitatori explorau căsuțele și oferta de produse. În această seară, de altfel, s-au aprins luminițele în Piața Mare. Cei prezenți au aplaudat și au surprins momentul cu telefoanele mobile.

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Cât costă produsele la căsuțele din Piața Mare din Sibiu?

Însă, ce produse se găsesc la celebrele căsuțe din Piața Mare? Vizitatorii pot opta să cumpere de la preparate tradiționale, până la băuturi calde, suveniruri sau chiar și articole vestimentare pentru iarnă.

Un pahar de vin fiert costă între 12 și 20 de lei, iar ciocolata caldă are prețuri similare. Cafeaua se vinde cu 7-23 de lei, în funcție de sortiment, iar prețul ceaiului pornește de la 7 lei, arată Turnul Sfatului. La capitolul dulciuri, vata de zahăr, prăjitura albinuță și doboșul costă 15 lei. Salamul de biscuiți se vinde cu 9 lei, iar ciocolata cu nucă se vinde la prețul de 12 lei.

Tura cu roata panoramică și suveniruri pentru cei dragi

Magneții de frigider costă între 10 și 18 lei, iar două ture în roata panoramică costă 30 de lei. Spre deosebire de anul trecut, prețul este cu 10 lei mai mare. O cană lucrată manual se vinde cu 50-70 de lei, în timp ce hainele și căciulile de blană au prețuri cuprinse între 200 și 5.000 de lei.

Vizitatorii pot găsi și jocuri de cărți, brelocuri, plușuri și diverse jucării, dedicate în special celor mici.

Printre cei care lucrează de zor la căsuțele amplasate în Piața Mare se numără și Doina, de la Covata Bunicii. Aceasta participă de mai mulți ani la târg și a adus în acest an plăcinte voievodale cu vișine, mac și brânză dulce. Pe lângă acestea, vinde turtă dulce, acadele, ciocolată de casă și doboș, majoritatea preparate chiar de ea.

Printre comercianți se numără și producători din alte zone ale țării. Cristina, din Vatra Dornei, participă pentru a doua oară la târg cu șvaițer, brânză maturată în vin roșu, cașcaval afumat și brânză de burduf.

Sursă foto&video: Facebook / Târgul de Crăciun din Sibiu