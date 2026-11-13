Decizie istorică în Germania. Pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Parlamentul le oferă serviciilor de informații dreptul de a trece la contraatac

Parlamentul Germaniei a dat undă verde celei mai ample reforme a serviciilor de informații din ultimele decenii pe fondul amenințărilor hibride tot mai intense. Prin urmare, serviciile germane vor primi, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, dreptul de a trece direct la acțiune. Noua lege le permite agențiilor de informații să lanseze contraatacuri cibernetice și chiar să desfășoare acte limitate de sabotaj în străinătate, o măsură pe care guvernul german o consideră vitală pentru securitatea națională.

Vineri, camera inferioară a Parlamentului german a adoptat o amplă reformă legislativă prin care Serviciul Federal de Informații (BND) și Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) primesc competențe operative extinse.

Din motive istorice, legate de abuzurile polițiilor secrete Gestapo, din perioada nazistă, și Stasi, din perioada Războiului Rece, atribuțiile serviciilor germane au fost limitate strict la colectarea și analizarea informațiilor. Acum însă, BND poate lansa atacuri informatice preventive sau de răspuns împotriva infrastructurii hackerilor susținuți de state ostile. Acestea includ accesarea sistemelor externe, ștergerea sau manipularea datelor și paralizarea serverelor folosite pentru dezinformare ori atacuri.

De asemenea, serviciul german de informații externe poate desfășura operațiuni clandestine pentru a perturba lanțurile de aprovizionare cu armament sau fabricile de drone și arme chimice ale adversarilor. Legea autorizează inclusiv distrugerea fizică a unor sisteme de arme (precum dronele) care ar putea fi utilizate împotriva Germaniei.

Atât BND, cât și serviciul intern (BfV) primesc dreptul de a intercepta și stoca mai multe date de telecomunicații și de a verifica date biometrice. În condiții stricte, agenții pot pătrunde în secret în locuințe private sau sedii de firme pentru a instala mijloace de supraveghere.

Cu toate acestea, legea interzice explicit asasinatele țintite și folosirea forței fizice împotriva persoanelor. Operațiunile intruzive, precum pătrunderea în locuințe, necesită aprobarea prealabilă a unui consiliu independent de control.

Președintele Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) din Germania, Holger Münch, a subliniat din nou săptămâna aceasta că atacurile hibride de astăzi reprezintă o nouă provocare pentru organizațiile care protejează securitatea țării, scrie Deutsche Welle.

Alexander Dobrindt, ministrul german de Interne, a precizat că Germania intenționează să adopte o abordare activă pentru a se apăra împotriva atacurilor cibernetice.