În ajunul mitingului AUR, George Simion lansează critici la adresa Comisiei Europene: „Ne transformăm tot mai mult într-o dictatură”

În ajunul mitingului AUR, George Simion a lansat critici la adresa Comisiei Europene și a instituțiilor de la Bruxelles. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor le-a reproșat că ar ignora interesele statelor membre.

George Simion a vorbit despre suveranitatea statelor, libertate și identitate națională, acuzând Comisia Europeană că se îndepărtează de valorile democratice. Liderul AUR a susținut că viitorul Europei trebuie decis de statele membre, nu de oficialii de la Bruxelles. În cadrul Forumului Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, organizat la Parlament, participă reprezentanți din peste 55 de țări, printre care 280 de invitați străini. George Simion a anunțat și lansarea unui manifest inspirat de ideile liderului polonez Jarosław Kaczyński, arată Mediafax.

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„Ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană actuală este inacceptabil”

George Simion a afirmat că democrația din România ar fi în declin. Liderul AUR a criticat și actuala direcție a Uniunii Europene, acuzând instituțiile de la Bruxelles că ignoră interesele statelor membre.

„Ne întâlnim aici, într-o clădire care a fost martoră la sfârșitul dictaturii, al dictaturii comuniste, al dictaturii sângeroase din România. De asemenea, a fost martoră la renașterea dificilă a democrației românești. Democrația din România, care moare încet, dar sigur.

Europa a fost construită de națiuni care au îndurat războiul și devastarea. Robert Schuman a înțeles că cooperarea poate asigura pacea și prosperitatea. Aceasta a fost o realizare istorică, care merită păstrată. Dar ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană actuală este inacceptabil”, a declarat George Simion.

George Simion a adresat critici și la adresa fostului premier belgian Guy Verhofstadt, afirmând că acesta se concentrează pe „înfrângerea trumpismului”.

„Domnul Verhofstadt este foarte preocupat de înfrângerea trumpismului. Noi, pe de altă parte, suntem foarte preocupați de oamenii pe care Europa i-a lăsat în urmă”, a declarat liderul AUR.

George Simion a adus în atenție principalele așteptări ale oamenilor. El s-a referit la energie accesibilă, siguranță, locuri de muncă, pace și păstrarea identității culturale. Liderul AUR a criticat și „Green Deal” („Pactul Verde European”), pe care l-a asociat cu scumpirea energiei.

„Acestea nu sunt cerințe exagerate. Sunt responsabilitățile de bază ale unui guvern. Dacă energia electrică la prețuri accesibile a devenit o cerere populistă, poate că cei aflați la putere ar trebui să se întrebe de ce au făcut energia electrică atât de scumpă. Poate că este din cauza marelui și noului «Green Deal». Vom aborda toate subiectele”, a spus George Simion.

George Simion: „Ne transformăm din ce în ce mai mult într-o dictatură”

Liderul AUR a criticat conceptul de „capitalism popular” din cartea lui Guy Verhofstadt. Acesta l-a comparat cu „democrația populară” din perioada comunistă și a acuzat Comisia Europeană că se îndepărtează de valorile democratice.

„Iar actuala Comisie Europeană, prin toate acțiunile sale, se întoarce din ce în ce mai mult exact la ceea ce România a evitat în 1989. România și alte țări”, a declarat liderul AUR.

George Simion a acuzat autoritățile că încearcă să blocheze manifestația AUR programată pentru 14 noiembrie. Liderul AUR a susținut că România se îndreaptă spre dictatură.

„De exemplu, mâine avem o manifestație, iar autoritățile încearcă să o interzică. Ne transformăm din ce în ce mai mult într-o dictatură. În România avem deținuți politici închiși în închisoare. Avem canale de televiziune interzise, iar cele care au rămas sunt doar cele pro-guvernamentale. Și, după cum știți, aici, în România, am avut alegeri anulate.

Prietenii noștri polonezi au asistat la suspendarea președintelui și a vicepreședintelui Tribunalului Constituțional, pe fondul unei confruntări brutale cu forțele de ordine.

Nu am auzit niciun cuvânt despre statul de drept în acest caz din partea Bruxelles-ului. Să nu ne înșelăm, statul de drept nu este proprietatea Comisiei Europene. Este un standard care trebuie să fie obligatoriu pentru toți, inclusiv pentru cei care pretind că îl apără”, a afirmat George Simion.

De asemenea, a amintit despre alegerile prezidențiale din 2024.

„În România, prețul pierderii încrederii publice ne este dureros de familiar. În noiembrie 2024, Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor noastre prezidențiale cu peste două milioane de voturi. Pe 2 decembrie, Curtea Constituțională a validat rezultatul. Apoi, patru zile mai târziu, întreaga alegere a fost anulată.

Care este soluția lor, soluția forțelor globaliste, pentru curțile constituționale, pentru tribunalele constituționale, pentru cazuri precum Polonia, pentru cazuri precum România? Verhofstadt a spus-o astăzi. Ei pot rezolva problema printr-o loterie”, a mai spus George Simion.

Sursă foto: Mediafax Foto