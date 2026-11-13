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După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier ripostează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record

După ce Gândul a scris că moștenirea lăsată de Bolojan e o listă uriașă cu datorii și restanțe, fostul premier ripostează pe Facebook și spune că a lăsat în urmă creștere economică și investiții record
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Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a transmis, într-un mesaj către actuala guvernare, că lasă în urmă o economie care a reînceput să crească și un buget stabilizat, făcând apel la ultimele raportări oficiale. Contrar prezentării lui Ilie Bolojan, Gândul a scris recent cum declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, scot la iveală o listă uriașă cu datorii, restanțe și amânări de plată de peste 40 de miliarde de lei, adică aproape 2% din PIB.

Bolojan invocă o creștere economică și investiții-record, dar restanțele statului sunt aproape la fel de mari

Ilie Bolojan a făcut trimitere la ultimele raportări INS ca să susțină că drumul redresării nu a fost unul ușor, mai ales după o perioadă în care România a cheltuit mult peste veniturile încasate. Datele prezentate de fostul premier arată o creștere de 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II, dar și un deficit bugetar mai mic.

„Moștenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care și-a reluat ușor creșterea și un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să mențină direcția pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată o creștere de 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II. Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din Produsul Intern Brut după primele nouă luni”, a explicat Ilie Bolojan.

Restanțe și amânari de aproape 2% din PIB

Chiar dacă Ilie Bolojan invocă o creștere a PIB-ului de 2,1%, România are restanțe și amânări care se ridică la aproape 2% din PIB și care însumează peste 40 de miliarde de lei. Acestea sunt datorii neachitate, obligații rezultate din hotărâri judecătorești, facturi restante și fonduri europene aflate sub semnul întrebării, potrivit unei centralizări a acestor presiuni financiare exprimate de Alexandru Nazare.

Pe lângă incertitudinile privind fondurile europene, statul are de gestionat obligații concrete de plată. În cazul Pfizer, Alexandru Nazare a confirmat existența unei datorii de 3,4 miliarde de lei, apărute în urma hotărârii judecătorești pronunțate în primăvara acestui an.

O altă problemă majoră este cea a drepturilor salariale restante către magistrați. O decizie definitivă a instanței a pus în discuție plata a aproximativ 5 miliarde de lei, iar Ministerul Finanțelor caută o soluție de eșalonare.

Ministrul Finanțelor recunoaște că bugetul României este sub presiune

Alexandru Nazare admite că bugetul este sub presiune și că România riscă să piardă bani europeni

Una dintre cele mai importante declarații ale ministrului Finanțelor privește fondurile europene din PNRR, pe care Guvernul s-a bazat în construcția bugetului pentru 2026.

„Noi am construit bugetul bazându-ne pe acești bani. Știm că vom pierde anumite sume, dar nu știm cât”, a explicat Alexandru Nazare, la Antena3 CNN.

Ministrul a avertizat că România nu se mai poate baza integral pe banii prevăzuți inițial din PNRR și că abia spre finalul lunii noiembrie va exista o imagine mai clară a sumelor care nu vor mai fi încasate în acest an.

Ilie Bolojan, atac la PSD după ce și-a prezentat „moștenirea”

După ce a transmis pe Facebook cât de bună a fost guvernarea lui, Bolojan a lansat o critică aspră la adresa PSD. Ilie Bolojan se declară îngrijorat de atitudinea social-democraților, pe care îi acuză că „forțează mistificarea cifrelor” și că promovează proiecte fără fundamentare economică, doar pentru a masca propria neputință.

„Mă îngrijorează că, în loc să lupte pentru banii din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), PSD nu face decât spectacol. Noi nu ne plângeam. Aveam ședință după ședință, fără camere de filmat, corectam și explicam ceea ce ni se cerea. Așa am ajuns să încasăm aproape 3 miliarde de euro. Guvernarea înseamnă muncă!”, a subliniat fostul premier.

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