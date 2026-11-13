Remus Borza acuză șoferii STB că au furat motorină de 6 milioane de euro: „Dispar, în medie, 3.000 de tone de motorină”

Administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), Remus Borza, a lansat acuzații grave la adresa șoferilor, estimând că furtul de motorină generează anual o pagubă uriașă, de 6 milioane de euro. Pentru a stopa acest fenomen, Borza a anunțat că foile de parcurs completate manual vor fi înlocuite, de luni, cu un sistem electronic,generat automat.

„Avem vreo cinci aplicații care monitorizează simultan consumul de carburant și care spun că într-un an consumul mediu este de 23.000 de tone de motorină. Pe foile de parcurs adunate: 26.000 de tone. Rezultă o diferență de 3.000 de tone. Înmulțit cu doi euro litrul, rezultă o pagubă de 6 milioane de euro. Cam aici e dimensiunea furtului de motorină în STB. (…) De luni, va fi operațională, pe toată flota, foaia de parcurs electronică generată automat, în timp real, de către un soft”, a declarat Borza într-o conferință de presă la Primăria Capitalei.

Investiții în softuri nefuncționale

Situația furturilor ar fi fost facilitată de modul învechit în care se completa documentația. Deși STB a achiziționat zeci de programe informatice, acestea nu au fost folosite corespunzător.

Potrivit lui Remus Borza, STB a cumpărat 55 de softuri și aplicații în valoare de peste 40 de milioane de euro, însă doar jumătate sunt operabile.

„Restul au fost achiziționate ca să trăiască niște firme prietene și niște domni directori de la STB. Foile de parcurs se scriu cu mâna, de către conducătorii auto. Foaia de parcurs e un fel de jurnal de bord, care arată: când intri în cursă,când ajungi la cap de linie, câte curse ai într-o zi, numărul de kilometri. (…) Pe foile acestea manuale, am avut o diferență medie anuală de vreo 5 milioane de kilometri în plus, față de kilometrajul contorizat de instrumentarul de bord”, a explicat Borza.

El a subliniat că această diferență de kilometri a fost folosită tocmai pentru a justifica furtul de combustibil.

Contractul STB cu firma care păzea autobuzele va fi reziliat

Administratorul judiciar a anunțat și rezilierea contractului cu firma de pază care ar fi trebuit să protejeze autobazele,din cauza prețului aberant și a ineficienței.

„Pe 5 mai au descins poliția, mascații. 20 de conducători auto, inclusiv doi paznici – pentru că noi plătim 2,7 milioane de lei la o firmă de pază, ca oamenii lor să țină de șase la hoții noștri. Sigur că o să îi denunț contractul (…) am ajuns la un preț aberant de 40 de lei ora/agent, câtă vreme toată piața e la 31-32 de lei ora/agent”, a concluzionat Borza.

El a reamintit că, în urmă cu doar două săptămâni, alți zece șoferi au fost prinși în flagrant la autobaza Ferentari, fiind cercetați penal.