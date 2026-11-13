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Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Cinci mari puteri și oficiali ai Uniunii Europene vor reprezenta interesele continentului

Europa și-a desemnat echipa pentru negocierile de pace din Ucraina. Cinci mari puteri și oficiali ai Uniunii Europene vor reprezenta interesele continentului
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Liderii Uniunii Europene au convenit vineri la Dublin ca Europa să fie reprezentată la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina de un grup format din cinci state europene, compus din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia, alături de reprezentanți ai instituțiilor UE, scrie Reuters.

Patruzeci de țări europene, reunite joi la Dublin ca un grup mai larg, au semnat o declarație prin care afirmă că orice problemă care afectează securitatea europeană ar trebui decisă cu implicarea europenilor.

„Europa trebuie să vorbească cu o singură voce clară și unită în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru. Și aceasta este, în cele din urmă, un efort de echipă”, a declarat vineri președintele Consiliului European, Antonio Costa, după luni de ezitări cu privire la cine va vorbi în numele continentului la negocierile de pace dintre Kiev și Moscova.

Echipa de negociere va include cele cinci puteri europene majore, dar și reprezentanți de top ai Comisiei Europene și ai Consiliului European. Pentru negocierile tehnice preliminare, aceste țări și instituțiile UE vor fi reprezentate la nivelul consilierilor pentru securitate națională.

Potrivit declarațiilor adoptate la Dublin, liderii europeni au transmis ferm că drumul spre pace în Ucraina trebuie decis împreună cu Ucraina, iar orice chestiune care vizează arhitectura de securitate a Europei nu poate fi negociată fără participarea directă a europenilor.

Această decizie vine pe fondul discuțiilor recente purtate la Abu Dhabi între delegațiile SUA, Rusiei și Ucrainei și al temerilor Europei că americanii și rușii ar putea negocia fără a ține cont de interesele de securitate ale continentului.
Înaintea acestui summit de la Dublin, mai mulți lideri europeni, printre care Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, au subliniat necesitatea ca Europa să vorbească pe o singură voce.

În același timp, Kremlinul a declarat vineri că Rusia este deschisă participării țărilor europene la discuțiile de pace, doar dacă acestea vor intenționa cu adevărat să contribuie la pace. Rușii cer, de asemenea, stabilirea unei noi arhitecturi de securitate a Europei înainte de a aborda detaliile despre încheierea războiului din Ucraina.

„Nu vor exista discuții despre Ucraina fără Ucraina și nici discuții despre Europa fără Europa. În plus, nu este nevoie să vorbim despre arhitectura de securitate europeană. O avem deja”, a declarat Merz reporterilor la mijlocul summitului.
Înainte de invazia Ucrainei din februarie 2022, Rusia a înaintat cu câteva luni înainte o listă de cereri printre care se afla și retragerea forțelor NATO din țările care au aderat la alianță după anul 1997.

Înaltul reprezentant pentru politica externă a UE, Kaja Kallas, a declarat că apelurile Rusiei la discuții despre arhitectura de securitate a Europei amenință să distragă atenția de la necesitatea unui armistițiu, iar prim-ministrul leton, Andris Kulbergs a numit astfel de discuții „o capcană”.

De asemenea, premierul polonez Donald Tusk a precizat că este important să se evite concesiile inutile față de Rusia.

„Părerea mea a fost împărtășită de mulți ani: nu poate exista o revizuire a arhitecturii de securitate a Europei”, a spus Tusk.

De aceeași părere este și președintele României, Nicușor Dan, care a spus de la Dublin că susține ideea trimiterii unor reprezentanți europeni la negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina.

”Am avut și o discuție legată, mai general, de securitate și, evident, de războiul din Ucraina și de recentele evoluții. Evident, poziția noastră cu privire la Marea Neagră este cunoscută și interesul de a o proteja cu toate elementele: și militare, și diplomatice, și de informații.

Iar în ceea ce privește recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, a existat, cum am spus, o discuție de principiu. Am stabilit, de principiu, că este util ca Europa să fie parte din aceste discuții. S-a stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de-a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanțiile de securitate în faza de după terminarea războiului, și pentru Uniunea Europeană, și pentru Coaliția de Voință.

S-a stabilit cine să participe la aceste discuții, urmând ca, dacă ele vor avea loc, ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme: Uniunea Europeană și Coaliția de Voință”, a spus Nicușor Dan.

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