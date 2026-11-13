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A 46-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu, în fața Arestului Central. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale strigă „DIICOT, stat mafiot!” și „Jos dictatura!”

Oana Zvobodă
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Aproximativ 100 de susținători ai fostului candidat la președinție Călin Georgescu se află – pentru a 46-a noapte la rând – în fața Arestului Central. Protestatarii strigă, printre alte lozinci, „DIICOT, stat mafiot!” și „Jos dictatura!”.

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Vineri seară, susținătorii lui Călin Georgescu scandează din nou mesaje în fața Arestului Central, precum „Căline, Căline, poporul e cu tine!”, „DIICOT, stat mafiot!” și „Jos dictatura!”.

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Protestatarii au și pancarte/bannere pe care scrie „Călin Georgescu, persecutat politic”, „Desecretizați, nu mai amânați!” sau „Călin Georgescu, președintele ales, nu impus! Eliberați-l!”

Călin Georgescu și Ionel Rusen au, luni, prima înfățișare în fața judecătorului de cameră preliminară. Magistratul va verifica măsura arestării lor după trimiterea în judecată

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen, deferiți justiției de DIICOT pentru constituirea unui GIO (grup infracțional organizat – n.r.) și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, vor compărea, luni, pentru prima oară în fața judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, unde a fost trimis dosarul.

Concret, după înregistrarea dosarului dosarului de fond 3846/93/2026 s-au format alte două noi dosare (a1 și a1.1 – n.r.) componente, unul în care vor avea loc dezbaterile privind procedura camerei preliminare, unde se vor invoca excepțiile și cererile apărătorilor părților din dosar, și un al doilea dosar component în care se vor dezbate doar măsurile preventive ale inculpaților.

Astfel, în dosarul component al măsurilor preventive, termenul stabilit pentru dezbateri este 16 noiembrie, luni, acesta fiind și primul termen stabilit în cele trei dosare existente cu același număr de bază.

Cei doi inculpați vor fi astfel prezentați, luni, judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov și se va discuta necesitatea menținerii sau modificării măsurii arestării preventive în cazul celor doi.

Sursa foto: Oana Zvobodă

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