Alexandru Țiriac anunță un proiect uriaș pentru tenisul românesc. Ce spune președintele Federației Române de Tenis

Alexandru Țiriac a anunțat pe Instagram un proiect important pentru tenisul românesc, care prinde contur la Otopeni. Fiul lui Ion Țiriac a publicat un mesaj scurt, ”Coming soon, Bucharest Open and Tennis Academy by Fundația Țiriac”, alături de imagini care anunță viitoarea bază sportivă.

Complexul face parte din proiectul sportiv dezvoltat de Ion Țiriac în zona Otopeni, unde au fost realizate deja un patinoar și sala de gimnastică ”Nadia Comăneci”, iar în plan se află și finalizarea unui bazin de înot.

Următoarea investiție majoră este dedicată tenisului, sportul în care Ion Țiriac și-a construit o parte importantă a carierei.

Primele terenuri sunt deja gata

Lucrările la baza de tenis au început deja. Trei terenuri au fost realizate, iar alte șase ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii. Proiectul este însă mult mai amplu. Piesa centrală ar urma să fie o arenă cu o capacitate de aproximativ 5.000 de spectatori, în jurul căreia vor exista terenuri destinate antrenamentelor, competițiilor și pregătirii juniorilor.

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, spune că lucrările avansează rapid și estimează că întreaga bază ar putea fi terminată până la sfârșitul anului viitor.

”Se lucrează într-un ritm alert. Până la finalul anului viitor întreaga bază de tenis care va cuprinde și o arenă centrală de 5.000 de locuri va fi finalizată. Promisiunile domnului Țiriac prind viață. Iar asta înseamnă enorm de mult pentru sportul alb, mai ales că suferim enorm în această zonă”, a declarat George Cosac, potrivit ProSport.

Complexul ar urma să respecte toate cerințele ATP

Noua bază ar putea rezolva problema unei infrastructuri moderne care să permită organizarea unor competiții importante fără derogări sau soluții temporare. George Cosac susține că viitorul complex de la Otopeni va fi construit astfel încât să îndeplinească standardele necesare pentru găzduirea turneelor internaționale.

”Până în prezent nu avem o bază care să îndeplinească aceste criterii de organizare a unor turnee importante sau meciuri din Cupa Davis ori Cupa Federației. Complexul pe care-l va face domnul Țiriac va îndeplini toate condițiile cerute de ATP. Va fi, de departe, cea mai frumoasă și mai modernă bază sportivă dedicată tenisului din România. Vom putea găzdui tot ce ne dorim, fără nicio derogare de la nimeni”, a declarat președintele Federației Române de Tenis.

Dacă termenul anunțat de George Cosac va fi respectat, complexul de tenis, inclusiv arena centrală de 5.000 de locuri, ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2027.