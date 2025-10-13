Mâncarea viitorului. Longetivitate. Știință. Cercetare. Alimente care pot prelungi viața. Sunt cuvinte în jurul cărora baleiază, mai ales în ultima perioadă, existența noastră și felul în care ne organizăm viața și sănătatea. Ce punem în farfurie ar putea fi, în viitor, la fel de important ca orice tratament medical.

La Cluj-Napoca, în cadrul RO.aliment Show 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei alimentare din România, specialiștii vor vorbi despre „mâncarea viitorului” – acele alimente care nu doar hrănesc, ci ajută organismul să trăiască mai mult și mai bine.

Alimentele inteligente, între corp și minte

Evenimentul are loc la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și este susținut științific de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, instituție care promovează cercetarea în domeniul longevității și alimentației sănătoase.

Într-o perioadă în care obiceiurile alimentare se schimbă constant, iar ultra-procesarea devine o normă, cercetătorii atrag atenția că viitorul aparține alimentelor inteligente – acelea care hrănesc corpul, dar și mintea. Printre cele mai la îndemână se numără fructele de pădure, ciupercile, algele, grăsimile bune și alimentele fermentate. Toate au un lucru în comun: pot contribui la încetinirea proceselor de îmbătrânire.

Studiile arată că afinele și murele conțin antioxidanți puternici care protejează creierul și inima

Nucile și uleiul de măsline, bogate în grăsimi mononesaturate, pot reduce riscul de boli cardiovasculare. Turmericul și ghimbirul, două condimente tot mai populare, sunt considerate veritabile remedii naturale pentru combaterea inflamațiilor cronice.

Cercetările și colaborările care pot transforma alimentația într-un instrument real pentru sănătate și longevitate

Dar mâncarea viitorului nu înseamnă doar ingrediente sănătoase, ci și știință aplicată. În cadrul panelului „De bun gust”, experții vor discuta despre cum tehnologia alimentară poate fi folosită pentru a prelungi durata de viață și a reduce efectele îmbătrânirii premature.

De la procesarea termică inteligentă la folosirea probioticelor în produse de zi cu zi, inovațiile care vor fi prezentate la Cluj arată o nouă direcție pentru industria alimentară.

Evenimentul, la care participă peste 100 de companii și instituții academice din țară și străinătate, oferă o perspectivă optimistă asupra viitorului nutriției. Într-o lume în care totul se mișcă repede, mâncarea viitorului pare să fie despre echilibru, conștiență și știință – un pas spre o viață mai lungă, dar și mai bună.

