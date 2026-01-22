Carnea de porc, un aliment adesea contestat de nutriționiști, revine în centrul atenției după ce un nou studiu, publicat în Current Developments in Nutrition, arată că varianta slabă a acesteia, minim procesată, ar putea avea efecte benefice surprinzătoare asupra sănătății vârstnicilor. Mai mult, cercetătorii susțin că avantajele sale pot fi comparabile cu cele oferite de leguminoase precum lintea, năutul, fasolea și mazărea.

Acest moment vine într-un context în care produsele din carne procesată sunt intens criticate pentru riscurile asociate, dar diferența dintre carnea proaspătă, simplu gătită, și mezelurile industriale pare să fie esențială.

De altfel, în ultimii ani, carnea de porc a fost frecvent pusă sub semnul întrebării, mai ales din cauza baconului, șuncii și cârnaților, produse care conțin nitrați și alte substanțe asociate cu un risc crescut de cancer intestinal.

Totuși, noul studiu arată că atunci când vorbim despre bucăți slabe, minim procesate și gătite fără aditivi, efectele asupra organismului pot fi complet diferite.

De asemenea, cercetătorii americani susțin că integrarea acestui tip de carne într-o dietă bogată în plante poate avea un impact pozitiv asupra sănătății metabolice, fizice și cognitive la persoanele în vârstă.

Cum s-a desfășurat studiul

Oamenii de știință au urmărit 36 de persoane sănătoase, toate în vârstă de 65 de ani, pe durata a opt săptămânii, participanții fiind împărțiți în două grupuri distincte. Primul a avut ca sursă principală de proteine carne de porc slabă, minim procesată, în timp ce al doilea grup a consumat proteine exclusiv din surse vegetale: linte, năut, fasole neagră și mazăre despicată.

Totodată, prepararea cărnii a fost atent controlată: bucățile au fost gătite la rotisor, doar cu ulei de măsline și sare, astfel încât excesul de grăsime să se scurgă natural.

Participanții la studiu au urmat diete strict monitorizate și li s-a cerut să evite alte tipuri de carne, pește, alcool, îndulcitori artificiali și suplimente alimentare. Fiecare masă a inclus alimente vegetale, cantități moderate de ouă și lactate, precum și uleiuri vegetale.

După finalizarea perioadei de cercetări, participanții au revenit temporar la alimentația obișnuită, iar respectarea dietei a fost verificată prin chestionare și analize de sânge, potrivit Daily Mail.

Ce au arătat analizele studiului

La finalul experimentului, ambele grupuri au înregistrat scădere în greutate și îmbunătățiri ale colesterolului total, indicând un risc mai mic de infarct și accident vascular cerebral. Dar diferența majoră a apărut în ceea ce privește menținerea masei musculare. Participanții care au consumat carne de porc slabă au reușit să își păstreze mai bine masa musculară, un element esențial pentru mobilitate, echilibru și independență la vârste înaintate.

În plus, nivelul colesterolului „bun” (HDL) a scăzut mai puțin în acest grup, ceea ce ajută la protejarea vaselor de sânge, iar analizele au mai indicat schimbări favorabile în profilul aminoacizilor, implicați în reglarea dispoziției, funcționarea imunității și sănătatea intestinală. De asemenea, markerii metabolici legați de inflamație și sănătatea creierului au rămas în limite considerate benefice.

Nutriționista Saba Vaezi, co-autoare a cercetării, a explicat că sănătatea metabolică este strâns legată de riscul de demență, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare, iar intervențiile alimentare pot încetini declinul fizic și cognitiv asociat înaintării în vârstă.

Oamenii de știință au ajuns la concluzia că, în cadrul unei diete bogate în alimente vegetale, carnea de porc slabă și minim procesată poate fi consumată regulat fără efecte negative asupra sănătății cognitive sau metabolice.

Descoperirea este importantă mai ales pentru comunitățile în care consumul de carne roșie face parte din tradiția alimentară, oferind o soluție de echilibru între alimentația vegetală și păstrarea unor obiceiuri culturale.

