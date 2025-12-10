Prima pagină » Actualitate » Alina Chivulescu ține cont de toate superstițiile de Revelion. ”Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac”

10 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Galerie Foto 16
Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a mărturisit că ține cont de toate superstițiile de Revelion. ”Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac”, a afirmat actrița.

 Actrița Alina Chivulescu a dezvăluit, pentru spynews.ro, că, de Anul Nou, respectă toate tradițiile și ține cont de toate superstițiile legate de Revelion.

Cu toate acestea, vedeta este de părere că toate rituarile respective nu ajută la nimic.

”Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși. Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac. Acum, dacă și ajută, eu n-aș putea să spun exact, dar da. Mănânc struguri, mănânc pește, am bani în buzunar… nu ajută la nimic, credeți-mă, dar noi trebuie să facem ceea ce simțim că trebuie să facem”, a explicat Alina Chivulescu.

Actrița are și alte superstiții, dar și că e interesată de horoscop:

”Normal că mă duc în spate trei pași, evident, la orice pisică, nu neapărat la pisica neagră. A trebuit să recunosc, mă uit și la horoscop, ce vrei tu”.

Alina Chivulescu e măritată cu Dan Chișu

Alina Chivulescu este o cunoscută actriță de teatru, film și televiziune. În plan personal, Alina Chivulescu este căsătorită de peste șase ani cu Dan Chișu, dar sunt împreună de zece ani. Artista mai are un mariaj la activ și este mama unui băiat care se numește Mika.

Alina Chivulescu a fost și este o apariție care atrage imediat atenția cu frumusețea sa. De altfel, în anul 1992 aceasta a fost Miss România, iar ulterior a fost Miss Planet și a câștigat locul doi la Miss Marea Neagră, din Bulgaria.

Cele mai noi