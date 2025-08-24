Alina Gorghiu a găsit soluția la problema urșilor: „Nu coborâți din mașină!” Ce alte sfaturi salvatoare ne mai dă liberala

Autoritățile par depășite de situația urșilor de pe Transfăgărășan. Nimeni nu pare să aibă o soluție. Relocare, înăsprirea legislației, nimic nu funcționează. Poate sfatul politicienilor să-i ajute pe cei care se aventurează pe frumosul drum de munte. La asta pare să se fi gândit și președintele PNL, Alina Gorghiu, care s-a apucat dea sfaturi de pe canapea despre cum să se ferească de urși cei care trec prin zonă.

Fostul ministru al Justitiei ne învață cum să stăm în mașină pentru a reduce șansele unui atac, „mai ales lângă semnele de avertizare”. „Eu, ca argeșeancă, ca om care merge des pe Transfăgărășan, știu cât de periculoși sunt urșii. Îi vezi la fiecare sută de metri, par simpatici, dar într-o clipă pot mușca, pot răni, pot chiar ucide.

Tot Alina Gorghiu ne învață cum să nu hrănim animalele.

Poate că, dacă textele de facebook ar fi înlocuite cu texte de lege care să îmbunătățească legislația în domeniu, lucrurile ar fi ceva mai sigure, atât pentru om cât și pentru urs.

„Ultimul incident pe Transfăgărășan a avut loc ieri, când un motociclist străin a fost atacat și mușcat de un urs, în timp ce stătea în coloană, blocat în trafic. Urșii nu sunt atracții turistice, nu sunt pentru fotografii și NU trebuie hrăniți. Autoritățile au pus peste 20 de panouri de avertizare, iar doar într-o lună au fost peste 160 de apeluri la 112 din cauza urșilor pe drumurile din Argeș. Nu hrăni urșii, nu te apropia și nu te fotografia cu ei. Stai în mașină, mai ales lângă semnele de avertizare.”

