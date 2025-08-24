Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”

Ca un adevărat parlamentar cu mult timp liber, președinta PNL Argeș, Alina Gorghiu, s-a apucat să producă sfaturi despre cum să te ferești de urșii despre Transfăgărășan.

În mod normal, regulile stabilite de autorități în privința contactului cu urșii, din zona Transfăgărășan, ar trebui și respectate, mai ales când e vorba de pierderi de vieți omenești.

Numai că, acestea riscă să pice în derizoriu odată ce sunt promovate de politicienii români care nu se bucură de o prea mare popularitate în rândul electoratului din România.

Alina Gorghiu nu se bucură de o prea mare popularitate nici în rândul organizației PNL pe care o conduce la Argeș, iar gurile rele o numesc „înfumurată și cu nasul pe sus”.

De aceea ne și miră cum a reușit să observe urșii care sunt poziționați, de regulă, la un nivel cu mult sub punctul său de observație. Iar din mesajul pe care-l postează pe pagina sa de facebook, anti-urși, reiese că un turist poate scăpa de un eventual atac, dacă stă în mașină, „mai ales lângă semnele de avertizare”.

„Eu, ca argeșeancă, ca om care merge des pe Transfăgărășan, știu cât de periculoși sunt urșii. Îi vezi la fiecare sută de metri, par simpatici, dar într-o clipă pot mușca, pot răni, pot chiar ucide. Ieri, un motociclist străin a fost atacat și mușcat de un urs, în timp ce stătea în coloană, blocat în trafic. Urșii nu sunt atracții turistice, nu sunt pentru fotografii și NU trebuie hrăniți. Autoritățile au pus peste 20 de panouri de avertizare, iar doar într-o lună au fost peste 160 de apeluri la 112 din cauza urșilor pe drumurile din Argeș. Nu hrăni urșii, nu te apropia și nu te fotografia cu ei. Stai în mașină, mai ales lângă semnele de avertizare.”

Alina Gorghiu este cunoscută pentru sfaturile sale teoretice, în materie de orice, pe care le oferă cu generozitate pe facebook, în condițiile în care este parlamentar de Argeș de foarte mulți ani și a deținut și funcția de ministru al Justiției.

