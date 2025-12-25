Amalia Năstase face mărturisiri. ”Nu am vrut să fiu niciodată altcineva”

Amalia Năstase a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Nu am vrut să fiu niciodată altcineva” , a spus aceasta.

Amalia Năstase a acordat un interviu pentru okmagazine.ro.

Vedeta a mărturisit, printre altele, că este foarte mulțumită de ceea ce este, dar și de ceea ce a ajuns.

Amalia Năstase face mărturisiri. ”Îmi place să fiu eu, să am familia pe care o am, viaţa pe care o am”

”Normal, mie întotdeauna mi-a plăcut de mine! (zâmbeşte) Şi îmi place şi vârsta mea, şi cine sunt, şi unde am ajuns. Nu am vrut să fiu niciodată altcineva. Mă compar cu lumea, pentru că mi se pare că nu-s la fel de bună ca alţii, dar nici n-aş vrea să fiu altcineva. Îmi place să fiu eu, să am familia pe care o am, viaţa pe care o am. Şi chiar şi greşelile pe care le faci în viaţă sunt, de fapt, cu sens, pentru că ele constituie drumul acela spre a înţelege, de fapt, cine eşti şi care ţi-e menirea. Iar menirea mea, se pare, e legată de copii”, a declarat Amalia Năstase.

”Aşa de mult îmi place vârsta pe care o am! Pentru că intervine maturitatea, o anume detaşare, îţi pasă tot mai puţin de ce crede lumea. Şi atunci când ajungi la vârsta asta evident că ţi-ai dori să mai ai corpul de la 23 de ani, dar cumva mintea e mult mai stăpână pe ea şi ai şi experienţă. Iar experienţa îţi dă o încredere pe care doar vârsta o poate aduce”, a mai spus aceasta.

Amalia Năstase, două căsătorii și trei copii

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma.

În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma. Cu toate acestea, Amalia Năstase poartă în continuare, inclusiv în acte, numele fostului partener de viață, legendarul campion de tenis Ilie Năstase.