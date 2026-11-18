Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Cătălin Drulă de la USR, este acuzat de un parlamentar de la UPR, Mariana Vârgă, că este autorul unei grave gafe diplomatice pe care acesta a comis-o în prezenţa reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia, în timpul vizitei recente a acestora în România.

Vârgă, fost preşedinte al Tribunalului Argeş, povesteşte, pentru Gândul, că USR a sesizat Comisia de la Veneţia pe Legea Integrităţii. După întâlnire, vicepreşdintele Camerei Deputaţilor şi fost lider USR, a transmis colegilor români că nu au ce căuta în fotografia de grup alături de el şi liberali, chiar în prezenţa judecătorilor curţilor constituţionale străine.

„Comisia de la Veneția a venit în România în urma sesizării formulate de USR cu privire la legea integrității, un act normativ asupra căruia Curtea Constituțională a României s-a pronunțat deja, constatând constituționalitatea acestuia. În acest context, modul în care s-a desfășurat întâlnirea cu reprezentanții Comisiei de la Veneția și, mai ales, felul în care a fost organizată reprezentarea parlamentarilor depășesc cu mult o simplă gafă de protocol. Este vorba despre o problemă serioasă de conduită instituțională, cu implicații politice și diplomatice, care pune sub semnul întrebării respectarea rolului și demnității funcțiilor de conducere ale Parlamentului României. Mai exact, domnul Cătălin Drulă a transformat fotografia oficială de grup într-un instrument de delimitare politică, organizând două fotografii distincte: una cu reprezentanții USR și PNL și alta cu ceilalți parlamentari ai opoziției. Această separare a transmis un mesaj profund nepotrivit și a proiectat, în fața unei delegații europene, imaginea unui Parlament divizat de rivalități și interese de partid. O delegație europeană vine să dialogheze cu Parlamentul României, nu să asiste la delimitări politice între parlamentarii aceleiași instituții.”

Mariana Vârgă: „D-le Drulă, puteţi împărţi orice, chiar şi sandvişurile”

„D-le Drulă, puteţi împărţi orice, chiar şi sandvişurile, dar nu puteţi împărţi parlamentarii României în noi şi voi!” i-a mai transmis de la tribuna Parlamentului deputatul Mariana Vârgă, miercuri dimineaţa, în timpul programului pentru declaraţii politice, prezidat chiar de Drulă.

„Domnul Cătălin Drulă, vicepreședinte al Camerei Deputaților, a participat la această întâlnire atât în calitatea sa de reprezentant al USR, cât și în virtutea funcției instituționale pe care o ocupă, însă nu în calitate de lider al unei tabere politice. În fața unei instituții europene nu mergem să arătăm cine este cu „noi” și cine este cu „voi”! Mergem să reprezentăm Parlamentul României! Comisia de la Veneția a venit să dialogheze cu instituțiile statului român, nu să asiste la demonstrații de orgoliu, rivalități politice și delimitări între parlamentarii unei țări”.

Deputatul îl acuză şi pe liderul de grup al PNL, Gabriel Andronache, că „s-a aliniat rapid acestei împărțiri”.

Vârgă cere demisia lui Drulă de la şefia Camerei Deputaţilor

Fostul judecător chiar cere demisia lui Drulă din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, pe motivul că, nu numai că a comis o gafă diplomatică, dar a încălcat chiar şi legea constituţională.