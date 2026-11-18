Papa Leon al XIV-lea a fost lovit în ochi de un rozariu aruncat de un credincios în timpul unei slujbe la Lima, în Peru. Suveranul Pontif a trecut peste incident cu umor și a vorbit despre credința și entuziasmul peruanilor, la întoarcerea din călătoria sa de 12 zile în America de Sud.

Papa Leon al XIV-lea a avut parte de un incident neobișnuit în timpul ultimei sale liturghii oficiate în capitala statului Peru. Un credincios care încerca să-i ofere un rozariu l-a lovit accidental în ochi cu obiectul aruncat spre el, scrie Washington Post.

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Deși momentul ar fi putut avea consecințe neplăcute, Suveranul Pontif nu i-a reproșat nimic persoanei implicate. Dimpotrivă, în timpul zborului de întoarcere la Roma, a povestit întâmplarea cu umor, provocând râsete printre cei care îl însoțeau.

Incidentul s-a produs la finalul unei vizite de 12 zile în America de Sud, desfășurată la aproximativ o lună după ce Papa Leon al XIV-lea suferise o intervenție chirurgicală pentru cancer. În ciuda programului solicitant și a recuperării recente, pontiful a participat la evenimentele religioase programate și a interacționat cu mulțimile de credincioși.

Papa Leon al XIV-lea a glumit despre incident: „Dragostea peruanilor o porți în inimă sau în ochi”

Întrebat despre experiența sa în Peru, Papa Leon al XIV-lea a ales să vorbească despre afecțiunea oamenilor, inclusiv despre persoana care îl lovise cu rozariul.

„Dragostea peruanilor, inclusiv a acelei persoane cu multă credință care a vrut pur și simplu să-mi ofere un rozariu, poate fi unul dintre lucrurile pe care le porți în inimă sau poate în ochi și care marchează viața cuiva”, a declarat Suveranul Pontif, stârnind râsetele reporterilor.

Papa a explicat că gestul credinciosului trebuie privit prin prisma entuziasmului și a dorinței oamenilor de a-și manifesta credința.

„Aici ai entuziasm, aici ai credință profundă, ai dorința de a primi binecuvântarea Domnului”, a continuat acesta.

Cu doar câteva zile înainte de incident, Papa Leon al XIV-lea surprinsese participanții la un alt eveniment din Lima după ce prinsese din aer un rozariu aruncat spre el. Pontiful returnase apoi obiectul persoanei respective printr-o aruncare precisă, gest comparat cu mișcarea unui jucător de baschet.