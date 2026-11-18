Competiția World Cheese Awards 2026 a desemnat cea mai bună brânză din lume. Cinci producători români au câștigat opt medalii la întrecerea desfășurată în Spania, la Cordoba.

Cea mai bună brânză din lume a fost desemnată o brânză franțuzească de la marca JuraFlore, maturată timp de 24 de luni la Fort des Rousses.

5.329 de brânzeturi înscrise în concurs

Brânza Comté, fabricată din lapte crud de vacă în regiunea Jura, de la Fromageries Arnaud, a triumfat în fața a 5.329 de alte brânzeturi concurente din 45 de țări, evaluate în orb de un juriu format din 270 de experți internaționali. Juriul a evaluat brânzeturile pe baza aspectului, texturii, aromei și gustului lor.

Câștigătorul JuraFlore Comté este produs în Poligny, Franța, cu lapte de la vaci Montbéliarde de către Fromageries Arnaud, fondată în 1907. Înainte de acest premiu, afacerea de familie câștigase deja peste 200 de medalii de aur, argint și bronz la concursul agricol de la Paris pentru brânzeturile sale Comté, Morbier și Mont d’Or.

„Această recunoaștere aparține întregii companii. Aparține producătorilor noștri de lapte crud din munții Jura, brânzetrilor noștri și maeștrilor noștri care veghează asupra fiecărei roți din pivnițele Fort des Rousses. De asemenea, aparține tuturor echipelor noastre, care se dedică în fiecare zi menținerii în viață a Comté-ului nostru”, a reacționat Fromageries Arnaud pe contul lor de Instagram.

Locul 2 în concurs a fost luat de o altă brânză produsă în Franța, Ossau-Iraty, de la marca Agour, produsă în Hélette (Pirineii Atlantici).

Ce producător român a luat medalia de aur

Și România a participat, cinci producători obținând opt medalii la World Cheese Awards 2026. Dintre aceștia, niciun producător din Mărginimea Sibiului, zona celei mai cunoscute brânze românești, telemeaua de Sibiu, după cum scrie Turnul Sfatului.

România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz. Brânza Horezu (Vâlcea) a luat medalia de aur la categoria brânză fermentată și maturată cel puțin 12 luni, iar Vidékfejlesztés / Dezvoltare Rurală (Harghita) a luat „argintul” pentru sortimentele Gyergyói sajt, maturate 6 și 12 luni, și Pricske sajt, maturată 12 luni. Cu bronz s-a întors Gyimesi Gyógysajt, pentru Orodik, brânză maturată 6 luni.

Județul Sibiu, deși este recunoscut pentru oierit și telemeaua ciobanilor, nu a avut niciun producător înscris în competiție. Lenu Bleoju, expert în brânzeturi și membru al Federației Naționale a Degustătorilor Autorizați (FNDA), explică de ce au absentat sibienii: marile concursuri internaționale sunt gândite mai ales pentru brânzeturile maturate, unde contează textura și aromele care se dezvoltă în timp. Mărginimea Sibiului este faimoasă pentru telemeaua proaspătă sau păstrată în saramură.

În plus, mulți producători sibieni câștigă destul vânzându-și brânza în piețe și nu mai au nevoie să meargă la concursuri internaționale.