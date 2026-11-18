Cătălin Măruță a dezvăluit cum funcționează comunicarea în familia sa. Prezentatorul, care s-a mutat la Antena 1, unde prezintă emisiunea „Furnicuțele”, a vorbit inclusiv despre cariera fiicei sale, Eva Măruță.

Imediat după ce prezentatorul a semnat cu Antena 1, Eva Măruță l-a felicitat pe tatăl ei printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

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Cătălin Măruță a povestit că acasă toți patru își spun părerea și țin cont unii de alții, fie că este vorba despre școală sau despre muncă.

„Noi suntem o familie care vorbim foarte mult despre absolut orice. Despre problemele lor la școală, despre problemele noastre la serviciu. Noi vorbim absolut orice despre proiectele Andrei, despre proiectele mele. Noi toți patru vorbim despre toate aceste lucruri. Și toți ținem cont unii de alții, toți ne ascultăm, pentru că de foarte multe ori pot să aibă niște păreri și niște observații care să facă foarte mult sens. Da, vorbim de toate lucrurile”, a afirmat Cătălin Măruță pentru Libertatea.

Ce se întâmplă cu cariera Evei Măruță, după ce tatăl ei a semnat cu Antena 1

Măruță a fost întrebat dacă o vede pe Eva mergând mai departe pe drumul actoriei.

Prezentatorul a spus că este prea devreme pentru a vorbi despre așa ceva.

Atât Eva, cât și David își vor alege singuri drumul în viață a spus Cătălin Măruță.

„Da, nu știu… Cred că e mult spus carieră… Totuși a jucat în două proiecte. Să spui că ai o carieră în domeniul ăsta, cred că îți trebuie mulți ani, multă experiență și multă recunoaștere din partea publicului. O văd că pe platourile de filmare se simte în largul ei. Aud ce vorbesc oamenii cu care lucrează, regizorii și oamenii cu care interacționează. Da, cred că i se potrivește, dar ea este singura în măsură, la fel ca și David, să-și ia decizii pentru lucrurile pe care vor să le facă în viață.

Măruță: „Noi așa trăim”

Pentru că nu poți să-l duci pe copilul tău cu forța undeva, pentru că se vede. Nu poți să-l obligi pe copilul tău să facă ceva, pentru că trece timpul și, la un moment dat, toate lucrurile alea o să se întoarcă împotriva ta. Eva este extrem de muncitoare. La fel și David! Sunt extrem de serioși în ceea ce fac. Și sunt niște copii care de mici, ei au venit cu noi, fie pe platourile de filmare, fie la concertele Andrei… Pentru că noi așa trăim.

Dacă alți copii merg cu părinții lor la locul de muncă și părinții respectivi lucrează, nu știu, în spital, și copiii se duc și își văd părinții la locul de muncă într-un spital… Sau lucrează, nu știu, într-o fabrică… Și copiii se duc cu părinții lor la locul de muncă al părinților. Așa și copiii noștri vin cu noi acolo unde suntem. Vin la concertele Andrei, vin la emisiune, vin la podcasturi, adică ăsta e mediul în care noi trăim. Deci nu facem altceva, adică noi nu-i luăm să-i ducem undeva unde ei n-au nicio legătură cu ce se întâmplă. Ei văd că asta se întâmplă și acasă, când Andra are repetiții sau dacă eu mă întâlnesc cu niște prieteni din domeniul ăsta. Fac parte din viața asta”, a încheiat Cătălin Măruță.