În anul 2004, în România a apărut o carte intitulată „Viitor cu cap de mort. În culisele puterii”, scrisă de Radu Cinamar. Autorul povestea despre o așa-zisă structură ultrasecretă a statului român, despre oameni cu puteri extrasenzoriale, dar și o structură din Munții Bucegi care ar fi fost ferită de ochii publicului. Personajul principal al cărții era Cezar Brad, prezentat drept o figură cu acces la cele mai sensibile operațiuni ale statului, potrivit Turism Istoric.

De aici a pornit una dintre conspirațiile românești de după anul 1989, și anume existanța unui anumit „Departament Zero”. În prezentarea cărții, protagonistul, Cezar Brad, este descris drept un expert în cercetarea fenomenelor misterioase și coordonator al unor acțiuni strategice desfășurate de statul român. În același context este menționată și presupusa descoperire făcută în Munții Bucegi, în vara anului 2003.

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Site-ul seriei Radu Cinamar recunoaște caracterul fictiv al cărții. Totodată, menționează că aceasta ar conține adevăruri nedezvăluite public. Totuși, nu există dovezi independente care să confirme existența „Departamentului Zero” sau a ofițerului Cezar Brad, așa cum sunt prezentați în volum, mai scrie sursa citată anterior.