Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit

Mulți soferi consideră că dacă ciupesc doar un pic spațiul verde nu fac nimic rău sau imputabil. Nimic mai greșit. Ustură! Este una dintre cele mai aplicate sancțiuni de către Polișia Locală în București.

O regulă locală strictă, reglementată prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti (HCGMB), interzice ferm acest lucru iar amenzile sunt destul de mari. Cadrul legal se bazeaza în principal pe HCGMB 120/2010 privind normele de salubritate și igienizare ale municipiului București.

Valoarea amenzii

Pentru persoanele fizice, amenda este de obicei între 1.000 lei și 1.500 lei. Dacă mașina aparține unei firme (persoană juridică), amenda este mult mai mare, putând ajunge la 2.500 lei, sau chiar mai mult, în funcție de sector.

Ce este considerat „spatiu verde”: Atentie mare aici! În Bucuresti, ești amendat chiar dacă locul respectiv nu are iarbă. Dacă figureaza în actele primăriei ca spațiu verde (chiar dacă acum e doar pământ, noroi sau bătătorit de mașini), amenda se aplică în secunda doi.

În 2026, controalele s-au înăsprit, mai ales în sectoarele unde s-au făcut amenajari noi

Atenție, Sectoarele 3, 4 și 6 sunt foarte active in acest sens.

