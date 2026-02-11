Prima pagină » Știri externe » Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

11 feb. 2026, 17:24, Știri externe
Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

Guvernul german plănuiește să-și revizuiască puterile sale în materie de securitate cibernetică pentru a lupta împotriva hackerilor și spionilor străini prin propriile operațiuni cibernetice ofensive, scrie Politico.

Oficialii germani elaborează două proiecte de lege, unul care revizuiește puterile serviciilor de informații externe ale Germaniei pentru a le permite să desfășoare operațiuni cibernetice în străinătate și un al doilea proiect care oferă serviciilor de securitate mai multe puteri pentru a lupta împotriva amenințărilor hibride, anunță ministerul de Interne din Germania.

Germania a fost ținta a numeroase atacuri cibernetice

În ultima perioadă, Germania a fost asaltată de un val de atacuri cibernetice și hibride, care au implicat atât incursiuni cu drone deasupra aeroporturilor din Berlin și München, până la atacuri cibernetice asupra sistemului de control al traficului aerian. Germania a fost victima unora dintre cele mai importante atacuri cibernetice politice ale serviciilor de informații rusești din istoria europeană recentă, inclusiv atacul cibernetic din 2015 asupra parlamentului național și atacul cibernetic din 2024 asupra Partidului Social Democrat, aflat la guvernare.

Într-un interviu recent acordat Süddeutsche Zeitung , ministrul de interne Alexander Dobrindt a declarat că Germania va „riposta, chiar și în străinătate. Vom deranja atacatorii și le vom distruge infrastructura”.

Inițiativa germană marchează o schimbare majoră în Europa, unde mai multe guverne au fost încântate de ideea desfășurării de operațiuni cibernetice ofensive, cunoscute sub numele de „hacking back”. Atât Franța , cât și Olanda au inclus capabilități cibernetice ofensive în strategiile lor cibernetice recente, iar anul trecut, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braže, a declarat pentru POLITICO că cea mai bună modalitate pentru țările europene de a răspunde la atacurile cibernetice din partea unor state străine ar putea fi operațiunile ofensive.

Sprijinul pentru o asemenea inițiativă este alimentat de frustrarea că măsurile defensive singure nu reușesc să stăvilească valul atacurilor.

Ce este „Hacking back”?

„Hacking back” se referă la răspunsurile guvernelor în care serviciile competente vizează infrastructura statelor agresoare. Ani la rândul, statele europene s-au abținut să desfășoare astfel de operațiuni pentru că s-au temut că un răspuns ar putea escalada și declanșa represalii mai mari, în special din partea Moscovei. Europa a promovat o agendă de „comportament responsabil al statelor în spațiul cibernetic”, ceea ce înseamnă că statele ar trebui să se abțină de la activități cibernetice rău intenționate care subminează pacea, securitatea și drepturile fundamentale.

Ceea ce îngreunează și mai mult ripostarea cibernetică este faptul că țările trebuie să identifice cine se află în spatele atacurilor cibernetice înainte de a putea răspunde. Atribuirea atacurilor cibernetice rămâne notoriu de dificilă.

„Apărarea cibernetică are ca scop prevenirea, oprirea sau cel puțin atenuarea activă a atacurilor dacă acestea reprezintă o amenințare serioasă”, a spus Henning Zanetti, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al Germaniei.

Recomandările autorului:

Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat

Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB

Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state
17:23
Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state
FLASH NEWS Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“
16:55
Când va avea loc următoarea rundă de negocieri privind Urcaina. Zelenski: „Nu suntem încântați de ideea unei zone economice libere“
INEDIT Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă 
16:20
Surpriza pe care a avut-o o femeie care a cumpărat o poșetă second-hand cu doar 8 dolari. Ce a aflat când a ajuns acasă 
ULTIMA ORĂ Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți
15:32
Zelenski răsuflă ușurat: Parlamentul European a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când vor fi efectuate primele plăți
CONTROVERSĂ Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE
15:16
Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE
FLASH NEWS Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
14:45
Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce apare durerea de spate după mișcări banale și cum poate fi prevenită
ACTUALITATE BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
18:04
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
18:01
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
FLASH NEWS O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
17:59
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
INEDIT Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
17:50
Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
EXCLUSIV VIDEO Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”
17:48
Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”
EXCLUSIV VIDEO Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”
17:42
Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”

Cele mai noi

Trimite acest link pe