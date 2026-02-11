Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

Guvernul german plănuiește să-și revizuiască puterile sale în materie de securitate cibernetică pentru a lupta împotriva hackerilor și spionilor străini prin propriile operațiuni cibernetice ofensive, scrie Politico.

Oficialii germani elaborează două proiecte de lege, unul care revizuiește puterile serviciilor de informații externe ale Germaniei pentru a le permite să desfășoare operațiuni cibernetice în străinătate și un al doilea proiect care oferă serviciilor de securitate mai multe puteri pentru a lupta împotriva amenințărilor hibride, anunță ministerul de Interne din Germania.

Germania a fost ținta a numeroase atacuri cibernetice

În ultima perioadă, Germania a fost asaltată de un val de atacuri cibernetice și hibride, care au implicat atât incursiuni cu drone deasupra aeroporturilor din Berlin și München, până la atacuri cibernetice asupra sistemului de control al traficului aerian. Germania a fost victima unora dintre cele mai importante atacuri cibernetice politice ale serviciilor de informații rusești din istoria europeană recentă, inclusiv atacul cibernetic din 2015 asupra parlamentului național și atacul cibernetic din 2024 asupra Partidului Social Democrat, aflat la guvernare.

Într-un interviu recent acordat Süddeutsche Zeitung , ministrul de interne Alexander Dobrindt a declarat că Germania va „riposta, chiar și în străinătate. Vom deranja atacatorii și le vom distruge infrastructura”.

Inițiativa germană marchează o schimbare majoră în Europa, unde mai multe guverne au fost încântate de ideea desfășurării de operațiuni cibernetice ofensive, cunoscute sub numele de „hacking back”. Atât Franța , cât și Olanda au inclus capabilități cibernetice ofensive în strategiile lor cibernetice recente, iar anul trecut, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braže, a declarat pentru POLITICO că cea mai bună modalitate pentru țările europene de a răspunde la atacurile cibernetice din partea unor state străine ar putea fi operațiunile ofensive.

Sprijinul pentru o asemenea inițiativă este alimentat de frustrarea că măsurile defensive singure nu reușesc să stăvilească valul atacurilor.

Ce este „Hacking back”?

„Hacking back” se referă la răspunsurile guvernelor în care serviciile competente vizează infrastructura statelor agresoare. Ani la rândul, statele europene s-au abținut să desfășoare astfel de operațiuni pentru că s-au temut că un răspuns ar putea escalada și declanșa represalii mai mari, în special din partea Moscovei. Europa a promovat o agendă de „comportament responsabil al statelor în spațiul cibernetic”, ceea ce înseamnă că statele ar trebui să se abțină de la activități cibernetice rău intenționate care subminează pacea, securitatea și drepturile fundamentale.

Ceea ce îngreunează și mai mult ripostarea cibernetică este faptul că țările trebuie să identifice cine se află în spatele atacurilor cibernetice înainte de a putea răspunde. Atribuirea atacurilor cibernetice rămâne notoriu de dificilă.

„Apărarea cibernetică are ca scop prevenirea, oprirea sau cel puțin atenuarea activă a atacurilor dacă acestea reprezintă o amenințare serioasă”, a spus Henning Zanetti, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al Germaniei.

