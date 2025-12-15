Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto

În sezonul rece, șoferii care sunt prinși pe picior greșit riscă o amendă de până la 4.000 de lei, iar în unele cazuri este reținut și talonul auto. Este vorba despre acei șoferi care nu au cauciucuri adecvate pe carosabil acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Este bine de știut și faptul că la condiții de iarnă, o mașină care este echipată necorespunzător poate avea nevoie de aproape dublul distanței pentru a se opri complet.

Odată cu instalarea sezonului rece, mii de șoferi pot fi sancționați din cauza unei interpretări greșite a legislației rutiere. Mulți dintre ei încă mai cred că există o dată anume de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii, însă realitatea este alta. Autoritățile trag un semnal de alarmă asupra condusului fără cauciucuri potrivite pe carosabilul acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar asta poate duce la amenzi considerabile și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Șoferii care riscă amendă de până la 4.000 de lei

Legislația din România nu prevede un termen calendaristic fix pentru montarea anvelopelor de iarnă. Potrivit Codului Rutier și Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, obligația apare exclusiv în momentul în care șoferii circulă pe drumuri publice afectate de condiții de iarnă, respectiv zăpadă, gheață sau polei.

Mai exact, luna din calendar nu are nicio relevanță legală. Un șofer poate să circule cu anvelope de vară chiar și în plină iarnă, atâta timp cât carosabilul este uscat. În schimb, dacă drumul devine alunecos și mașina nu este echipată corespunzător, fapta se transformă automat în contravenție.

În anul 2025, sancțiunile pentru nerespectarea acestor reguli sunt mai dure ca oricând. Conducătorii auto surprinși pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă pot primi amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, cuprinse între 9 și 20 de puncte-amendă. Valoric, acestea se traduc în sume între aproximativ 1.800 și peste 4.000 de lei.

Pe lângă amendă, polițiștii rutieri au dreptul să rețină certificatul de înmatriculare.

Recomandările autorului: