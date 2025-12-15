Prima pagină » Actualitate » Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto

Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto

15 dec. 2025, 11:42, Actualitate
Șoferii din România care riscă amendă de până la 4.000 de lei. Greșeala pe care o fac iarna și duce la reținerea talonului auto
FOTO - caracter ilustrativ: Envato

În sezonul rece, șoferii care sunt prinși pe picior greșit riscă o amendă de până la 4.000 de lei, iar în unele cazuri este reținut și talonul auto. Este vorba despre acei șoferi care nu au cauciucuri adecvate pe carosabil acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Este bine de știut și faptul că la condiții de iarnă, o mașină care este echipată necorespunzător poate avea nevoie de aproape dublul distanței pentru a se opri complet.

Odată cu instalarea sezonului rece, mii de șoferi pot fi sancționați din cauza unei interpretări greșite a legislației rutiere. Mulți dintre ei încă mai cred că există o dată anume de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii, însă realitatea este alta. Autoritățile trag un semnal de alarmă asupra condusului fără cauciucuri potrivite pe carosabilul acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar asta poate duce la amenzi considerabile și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Șoferii care riscă amendă de până la 4.000 de lei

Legislația din România nu prevede un termen calendaristic fix pentru montarea anvelopelor de iarnă. Potrivit Codului Rutier și Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, obligația apare exclusiv în momentul în care șoferii circulă pe drumuri publice afectate de condiții de iarnă, respectiv zăpadă, gheață sau polei.

Mai exact, luna din calendar nu are nicio relevanță legală. Un șofer poate să circule cu anvelope de vară chiar și în plină iarnă, atâta timp cât carosabilul este uscat. În schimb, dacă drumul devine alunecos și mașina nu este echipată corespunzător, fapta se transformă automat în contravenție.

În anul 2025, sancțiunile pentru nerespectarea acestor reguli sunt mai dure ca oricând. Conducătorii auto surprinși pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă pot primi amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, cuprinse între 9 și 20 de puncte-amendă. Valoric, acestea se traduc în sume între aproximativ 1.800 și peste 4.000 de lei.

Pe lângă amendă, polițiștii rutieri au dreptul să rețină certificatul de înmatriculare.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi