Prima pagină » Știri externe » Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state

11 feb. 2026, 17:23, Știri externe
Polonia și Italia nu se vor alătura Consiliului pentru Pace, fondat de președintele american Donald Trump. Potrivit Reuters, Varșovia și Roma se alătură listei aliaților Washingtonului care au descis să rămână pe tușă.

„Având în vedere anumite îndoieli naționale cu privire la componența consiliului, în aceste circumstanțe, Polonia nu se va alătura proiectelor Consiliului pentru Pace, dar le vom analiza”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk în cadrul unei reuniuni guvernamentale. „Relațiile noastre cu Statele Unite au fost și vor rămâne prioritatea noastră, așa că, dacă se schimbă circumstanțele care ne vor permite să ne alăturăm activității Consiliului, nu excludem niciun scenariu.”

La rândul său, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a confirmat și el, miercuri, că Italia nu se va înscrie.

„Nu ne putem alătura Consiliului pentru Pace pentru că există o barieră constituțională insurmontabilă de partea Italiei”, a declarat el pentru canalul de știri Sky TG24. „Totuși, dacă trebuie să lucrăm la eforturile de reconstrucție menite să asigure pacea în Orientul Mijlociu, suntem pregătiți să o facem”, a adăugat el.

Conform Constituției Italiei, țara poate adera la organizații internaționale doar în condiții de egalitate cu alte state – o condiție pe care Roma o consideră neîndeplinită de statutul actual al consiliului, care îi conferă lui Trump puteri executive extinse.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, apropiată de Trump, a declarat în ianuarie că i-a cerut acestuia să modifice termenii Consiliului pentru Pace pentru a permite Italiei să adere. Conceput inițial pentru a consolida armistițiul în Fâșia Gaza, Consiliul Păcii ar putea prelua un rol mai larg în rezolvarea conflictelor globale, iar unele state se tem că acesta ar putea deveni „un rival“ al Națiunilor Unite. De asemenea, faptul că Rusia și Belarus au fost invitate să se alăture, a determinat multe țări occidentale să adopte o abordare prudentă.

