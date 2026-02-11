Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”

De la restaurantele cu ramen silențioase la ritualurile zorilor, aceste 10 locuri oferă calm și reflecție – chiar și în cele mai aglomerate orașe din lume. Liniștea poate fi de aur – dar nu trebuie să fie scumpă. Cu „liniștea” prezentată ca o tendință cheie de călătorie pentru 2026, mulți călători visează să evadeze în câmpiile bătute de vânt ale Patagoniei sau în Munții Scoției, care sunt accidentate, publică BBC.

Această dorință este alimentată de dovezile tot mai numeroase că zgomotul poate face rău real. Un raport recent al Agenției Europene de Mediu enumeră „zgomotul excesiv” drept o cauză principală de mediu a deceselor prevenibile, legat de stres, boli cardiovasculare și diabet.

Dar nu trebuie să fugi de civilizație pentru a găsi momente de calm. Cu puțină ingeniozitate, liniștea aproape completă poate fi găsită chiar și în inima unei metropole. Iată 10 locuri și activități care dovedesc acest lucru, conform BBC.

Mănâncă antisocial la un bar japonez de ramen

Lanțul japonez de ramen Ichiran este îndrăgit de cunoscători, și nu doar pentru mâncare. Punctul lor forte unic? Designul interior atât de special încât l-a brevetat chiar și pe acesta. Aici, clienții pot sta în cabine individuale concepute pentru a minimiza distragerea atenției și a maximiza concentrarea. Aceste „cabine de concentrare a aromelor”, așa cum notează cu mândrie brandul, fac posibilă mâncarea în liniște deplină, fără conversație sau contact vizual. Savurați (în liniște) în zeci de locații din Japonia, precum și în Hong Kong, Taiwan și New York City.

Experimentați ziua tăcerii din Bali

Nyepi marchează începutul Anului Nou balinez, nu cu un bubuit, ci cu șșșt. Ținut în fiecare martie, ziua cere întregii insule să schimbe sunetul cu o resetare spirituală, o sarcină ușurată de faptul că nimeni – nici măcar turiștii – nu are voie să iasă afară. Traficul se oprește, aeroportul se închide, iar luminile sunt reduse sau stinse. Lipsa poluării luminoase duce, de asemenea, la observarea spectaculoasă a stelelor, amplificată și mai mult de absența sunetului.

Vizitați cea mai liniștită cameră din lume

Pentru cei care caută liniște absolută, știința oferă o soluție extremă. Laboratoarele Orfield, un centru de cercetare din Minneapolis, găzduiesc o cameră anecoică recunoscută de Guinness World Records drept cel mai liniștit loc de pe Pământ. Camera absoarbe 99,9% din sunet, permițându-le vizitatorilor să-și audă propria respirație, bătăile inimii – chiar și mișcarea ochilor.

„Mulți clienți descriu camera ca fiind terapeutică”, spune Emma Orfield Johnston, directoarea departamentului de terapie la laboratorul fondat de bunicul ei. „Pentru unii, este prima dată când experimentează o liniște adevărată – și numai asta poate fi profund.” Nu este surprinzător că mulți pleacă cu o nouă dragoste pentru tăcere. „Tăcerea a devenit atât de rară încât mulți oameni nu își dau seama cât de mult le afectează stresul, atenția și bunăstarea generală”, remarcă ea.

Explorează parcul liniștit și fericit al Barcelonei

Quiet Parks International, o organizație non-profit dedicată creării „unei lumi în care toată lumea are acces zilnic la liniște și oportunități de a asculta sunetele naturii”, întocmește o listă cu cele mai calme spații verzi urbane din întreaga lume. Până în prezent, 11 locații din Europa, Asia și SUA au fost premiate, însă numai după o evaluare strictă: procesul implică vizite multiple la fața locului și înregistrarea nivelurilor de sunet.

Găsește pacea într-o librărie din Dublin

Irlanda și Dublinul au o moștenire literară bogată, așa că nu este surprinzător că capitala are o abundență de librării. Devona Ball, care s-a mutat recent în capitala Irlandei, recomandă The Last Bookshop, un „loc liniștit, asemănător unui labirint, plin de grămezi înalte de tomuri, cu un sistem pe care probabil doar proprietarul îl înțelege”.

Prin spatele magazinului second-hand se află Cake Café – un punct de calm în centrul haotic al orașului, unde clienții pot citi în curtea senină, plină de bambus. „Într-o sâmbătă de vară irlandeză sau într-o după-amiază blândă de toamnă, nu este nimic mai bun decât să iei câteva cărți și să ieși pe ușa din spate pentru un flat white”, spune Ball.

Stai în tăcere lângă cel mai faimos monument al Berlinului

La câțiva pași de Poarta Brandenburg din Berlin, unul dintre cele mai vizitate locuri ale orașului, se află Raum der Stille – Camera Tăcerii. Inspirată de un spațiu meditativ de la Națiunile Unite din New York, camera este deschisă tuturor, încurajând introspecția liniștită, cu nimic mai mult decât câteva scaune și o textilă impresionantă realizată de artista Ritta Hager.

Întrucât camera este adesea goală, se simte ca o expoziție de artă privată într-un spațiu exclusiv al tău, în timp ce sute de turiști admiră monumentul din exterior.

Alătură-te unui ritual de pomană în zori în Bangkok

Cum găsești pacea într-un oraș cu unsprezece milioane de suflete? Participă la tak bat, practica budistă de a da pomană călugărilor ca o modalitate de a „obține merite” printr-o faptă bună. (Ritualul este, de asemenea, o parte cotidiană a vieții în Laosul și Cambodgia din apropiere.) Cei care preferă să meargă devreme pot considera acest act de caritate mai ușor decât alții, deoarece ofranda, care are loc în liniște sacră, are loc la răsăritul soarelui.

Multe hoteluri oferă pachete alimentare sau experiențe ghidate, dar această practică, în care laicii oferă mâncare în liniște respectuoasă, poate fi observată și independent la temple precum Wat Pho. Vizitatorii sunt așteptați să se îmbrace modest și să păstreze tăcerea.

Învață să comunici fără să vorbești

Călătoriile pot oferi, de asemenea, lecții despre liniște prin comunicarea în sine. Uzma Atcha, care s-a mutat recent la Sydney, a început să învețe Auslan – limbajul semnelor australian – ca o modalitate de a se conecta mai profund cu noua ei casă. „A trebuit să fim «voice-off», iar toate instrucțiunile erau în limbajul semnelor”, spune ea. „Este una dintre puținele dăți în care m-am confruntat cu tăcerea și am ajuns să accept faptul că nu pot vorbi și să mă exprim.”

Vizitatorii pot experimenta ceva similar la unități administrate de surzi, cum ar fi Tradeblock Café de la Colegiul Victorian pentru Surzi din Melbourne, care are personal în întregime barista surzi care încurajează clienții să comande în Auslan, cu ajutorul unui iPad util care explică cum să comande cappuccino prin semne. Rezultatul este o atmosferă care a fost lăudată pentru liniștea sa. „Nu este o tăcere înăbușită, sufocată”, notează un articol, „ci doar o liniște blândă de după-amiază, în care vorbirea abia se aude, dacă se aude deloc.”

Plimbare prin liniștea junglei din centrul Taipeiului

Gândiți-vă la capitala aglomerată și vibrantă a Taiwanului și la verdeața luxuriantă nu este ceea ce vă vine în minte prima dată. Dar orașul se mândrește cu mai multe parcuri și păduri decât partea sa, unele uimitor de aproape de centrul său. Xiangshan, sau Muntele Elefantului, este foarte apreciat de presă pentru punctul său de belvedere fotogenic asupra emblematicului zgârie-nori Taipei 101, dar poate fi aglomerat.

Pentru o opțiune mai calmă, încercați Fuyang Eco Park, o potecă cu mai multe vârfuri care se mândrește cu propria sa priveliște Taipei 101, zărită din adâncul junglei liniștite. De asemenea, puteți observa alți locuitori locali în timpul drumeției dvs. – cum ar fi broaște de copac și veverița zburătoare gigantică din Formosa, lungă de aproape un metru. Densitatea florei și faunei pare cu atât mai specială fiind la doar câteva străzi de metropola de dedesubt.

Răsfoiți o comoară de modă veche în Oxford

Cuibărit pe o stradă laterală liniștită, între strada principală din Oxford și piața acoperită colorată, se află Scriptum. A-l numi doar un „magazin de papetărie” nu-i face dreptate – această bijuterie cu podea scârțâitoare pare un decor din filmele Harry Potter; un dulap de curiozități plin de măști de carnaval venețiene, pene cu pene de păun și hărți antice.

Încăpățânat de analog în ofertele sale, magazinul este dedicat produselor care îmbunătățesc viața lentă, cu o atmosferă discretă potrivită. Personalul prietenos, care vorbește calm, este o sursă de cunoștințe dacă sunteți în căutarea unui cadou personalizat.

Ca „un serviciu personal de papetărie”, așa cum notează site-ul lor, „care permite clienților noștri să își imprime sau să își graveze datele pe o gamă de hârtie, cărți poștale și plicuri făcute manual și cu matrițe”. Exact ceea ce trebuie pentru o comunicare discretă într-o lume zgomotoasă, comprimă BBC.