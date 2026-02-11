În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, Andrei Marga, au comentat culisele scandalului internațional SUA- Groenlanda. Fostul ministru de Externe apreciază că actuala criză geopolitică provocată de Groenlanda are drept cauză o neînțelegere a statutului real al insulei din punct de vedere al dreptului internațional.

Prin prisma mandatului său la Externe, Andrei Marga consideră că insula aflată sub tutela Regatului danez are un statut ambiguu, ținând cont că nu este clarificat de vreo prevedere de drept internațional, ci face parte dintr-un ”aranjament acceptat de toți”. În acest sens, președintele Trump are dreptate, punctează Marga.

”Să fim foarte clari, Trump are dreptate”

”Să fim foarte clari, Trump are dreptate. Nu există prevedere de drept internațional în materie de Groenlanda. Groenlanda nu este în vreun tratat al țărilor. Ea este într-o cutumă, ea este într-o tradiție, ea este într-un aranjament acceptat de toți. Și aici Trump a avut dreptate, după război am acceptat toți această situație. Asta nu înseamnă că eu nu pledez pentru a merge Groenlanda într-un loc sau altul. Nu e treaba mea aceasta, dar vreau să spun că nu există o prevedere internațională care e încălcată cu cererea ca să se negocieze statutul Groenlandei. Dar la noi se face mare caz de aceasta. N-are nici o legătură”.

Ce înseamnă, de fapt, dreptul internațional

Pe de altă parte, a mai argumentat fostul ministru de Externe, dreptul internațional nu este reglementat așa cum cred în mod eronat multe voci din spațiul public, inclusiv anumite televiziuni. Acesta nu e un concept abstract, codificat în mod similar unei constituții, ci un rezultat al mai multor tratate adoptate de guverne și validate de parlamente.

”Dreptul internațional nu este ceea ce cred la noi teoreticienii, chiar din unele televiziuni, care toată ziua bat la cap oamenii cu dreptul internațional. Dreptul internațional nu există codificat cum este o constituție. Constituțiile sunt codificate. Dreptul internațional este dreptul tratateloradoptate de guvernelegitime și validate de parlamente reprezentative. Scurt, acesta e dreptul internațional. Ori noi ne mișcăm într-o Europa postbelică, fără tratate. Noi ne mișcăm într-o Europă cu aranjamente, cu acorduri, cu memorandumuri. Tratatul de la Paris care se invocă e un tratat de încheiere a păcii după al II-lea Război mondial și nu un tratat de reglare a situației”, a mai explicat Andrei Marga.

