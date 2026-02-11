Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban a anunțat că s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, cu care a purtat discuții centrate pe Proiectul DACIA.

Ministrul transporturilor s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem

Ministrul transportuilor a transmis că un astfel de model de colaborare ar putea aduce beneficii importante României, pe viitor, precum dezvoltarea unei industrii feroviare competitive prin facilități locale sau accelerarea tranziției către transport nepoluant prin soluții pe bază de hidrogen.

”Am avut astăzi o întâlnire cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de CEO Yong Bae Lee.

Discuțiile au fost centrate pe Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, definirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme solide de finanțare prin credit de export.

Un astfel de model de colaborare poate aduce beneficii importante României:

– dezvoltarea unei industrii feroviare competitive, „Fabricat în România”, prin facilități locale, transfer tehnologic și lanțuri de aprovizionare moderne;

– crearea de locuri de muncă sustenabile și formarea unei forțe de muncă tehnice de înaltă calificare;

– accelerarea tranziției către transport nepoluant prin soluții pe bază de hidrogen;

– poziționarea României ca hub european de producție și inovare feroviară, cu potențial de export;

– consolidarea autonomiei industriale pe termen lung, prin parteneriate public–private bine structurate.

Rămânem consecvenți modernizării și dezvoltării infrastructurii feroviare și consolidării producției naționale de material rulant”, a scris Ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook.