Prima pagină » Actualitate » Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”

Mara Răducanu
05 dec. 2025, 12:13, Actualitate

Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reamintim că Ciceală este susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Aceasta a precizat că discuțiile despre rereatragere, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, reprezintă o falsă problemă. 

„Noi avem un proiect politic care, în esența lui nu seamănă cu clasa politică veche, prin urmare nu am de ce să validez un proiect politic vechi și să-i las  fără reprezentare pe oamenii pe care eu îi reprezint. De ce m-aș retrage? Ciucu i-a cerut lui Drulă să se retragă, Drulă i-a cerut lui Ciucu să se retragă. Este o falsă problemă asta cu retragerea. Cred că bucureștenii trebuie să aleagă omul pe care-l vor în fruntea capitalei”, a precizat Ana Ciceală la RFI.

Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și Ciprian Ciucu, candidat PNL, sunt pe primele două poziții în topul intențiilor de vot pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Ciucu este favoritul celor care declară că în mod clar se vor prezenta la vot, în timp ce Băluță este pe primul loc în topul opțiunilor pentru vot. Ana Ciceală s-a apropiat considerabil, față de ultimul sondaj, de Cătălin Drulă.

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 71.2% din total eșantion), 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 26.6% în noiembrie), 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Potrivit sondajului INSCOP Reserch, realizat la nivelul Minicipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță foarte strânsă. (Materialul integral AICI)

Cele mai noi