Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae

Ziua de 6 decembrie este dedicate Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, marinarilor și tuturor celor nevoiași. În toată țara, credincioșii marchează sărbătoarea prin pelerinaje, rugăciuni și respectarea unor tradiții vechi ce au supraviețuit de generații. Ce cadouri trebuie evitate în această zi, de fapt.

Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei (azi în Turcia), a trăit în secolul al IV-lea. El este cunoscut pentru faptele sale de milostenie, dar și pentru darul facerii de minuni. Provenind dintr-o familie înstărită, Sfântul Nicolae a renunțat la averea părinților săi pentru a o împărți săracilor și a trăi o viață ascetică.

De-a lungul vieții, Sfântul Nicolae i-a protejat pe tineri, a salvat persoane nevinovate și a sprijinit comunități afectate de foamete sau de greutăți, rămânând un simbol al generozității și al dreptății.

De asemenea, în orașe ca Brăila sau Galați, credincioșii participă la procesiuni impresionante, purtând moaștele Sfântului Nicolae și crenguțe de vâsc pentru a avea noroc și prosperitate. Evenimentele mai includ șislujbe religioase și momente de rugăciune.

Obiceiuri de Sfântul Nicolae

Se curăță ghetuțele: În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii lustruiesc încălțămintea, așteptând darurile lui Moș Nicolae. Dar ei mai neascultători pot găsi în ghetuțe o nuielușă, amintindu-le că trebie să fie cuminți.

O altă tradiție este aceea că în gospodării se pun ramuri tinere de pomi fructiferi lângă icoane. Dacă înfloresc până la Anul Nou, se crede că anul următor va fi bogat și roditor.

În satele tradiționale, tinerii se adună ca să repete colindele și să mențineă vii obiceiurile comunitare. Tradiția recomandă, totodată, și evitarea anumitor cadouri care ar putea aduce ghinion:

Obiecte ascuțite sau tăioase

Lucruri de culoare neagră

Cravate , bijuterii sau produse cosmetice

Aceste restricții provin din superstiții populare și simbolizează protecția familiei și a casei. În schimb, cadourile pentru copii sau gesturile de generozitate sunt încurajate și considerate a fi purtătoare de noroc.

În folclorul românesc, Sfântul Nicolae marchează începutul sezonului de iarnă. Se spune că Moșul vine pe un cal alb, aducând primele ninsori și protejând comunitățile de rele. Ziua de 6 decembrie este și un prilej de onomastică pentru cei care poartă numele Nicolae și derivatele acestuia.

Autorul recomandă:

Unde petrec românii de Moș Nicolae. Cele mai căutate orașe din perioada 5-7 decembrie 2025