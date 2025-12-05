Prima pagină » Actualitate » Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae

05 dec. 2025, 16:20, Actualitate
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
sursa foto: captura video Doxologia

Ziua de 6 decembrie este dedicate Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, marinarilor și tuturor celor nevoiași. În toată țara, credincioșii marchează sărbătoarea prin pelerinaje, rugăciuni și respectarea unor tradiții vechi ce au supraviețuit de generații. Ce cadouri trebuie evitate în această zi, de fapt.

Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei (azi în Turcia), a trăit în secolul al IV-lea. El este cunoscut pentru faptele sale de milostenie, dar și pentru darul facerii de minuni. Provenind dintr-o familie înstărită, Sfântul Nicolae a renunțat la averea părinților săi pentru a o împărți săracilor și a trăi o viață ascetică.

De-a lungul vieții, Sfântul Nicolae i-a protejat pe tineri, a salvat persoane nevinovate și a sprijinit comunități afectate de foamete sau de greutăți, rămânând un simbol al generozității și al dreptății.

De asemenea, în orașe ca Brăila sau Galați, credincioșii participă la procesiuni impresionante, purtând moaștele Sfântului Nicolae și crenguțe de vâsc pentru a avea noroc și prosperitate. Evenimentele mai includ șislujbe religioase și momente de rugăciune.

Obiceiuri de Sfântul Nicolae

Se curăță ghetuțele: În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii lustruiesc încălțămintea, așteptând darurile lui Moș Nicolae. Dar ei mai neascultători pot găsi în ghetuțe o nuielușă, amintindu-le că trebie fie cuminți.

O altă tradiție este aceea că în gospodării se pun ramuri tinere de pomi fructiferi lângă icoane. Dacă înfloresc până la Anul Nou, se crede anul următor va fi bogat și roditor.

În satele tradiționale, tinerii se adună ca să repete colindele șimențineă vii obiceiurile comunitare. Tradiția recomandă, totodată, și evitarea anumitor cadouri care ar putea aduce ghinion:

  • Obiecte ascuțite sau tăioase
  • Lucruri de culoare neagră
  • Cravate, bijuterii sau produse cosmetice

Aceste restricții provin din superstiții populare și simbolizează protecția familiei și a casei. În schimb, cadourile pentru copii sau gesturile de generozitate sunt încurajate și considerate a fi purtătoare de noroc.

În folclorul românesc, Sfântul Nicolae marchează începutul sezonului de iarnă. Se spune Moșul vine pe un cal alb, aducând primele ninsori și protejând comunitățile de rele. Ziua de 6 decembrie este și un prilej de onomastică pentru cei care poartă numele Nicolae și derivatele acestuia.

Autorul recomandă:

Unde petrec românii de Moș Nicolae. Cele mai căutate orașe din perioada 5-7 decembrie 2025

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
16:56
Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
DESTINAȚII Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
16:48
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
UTILE Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
16:27
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
16:16
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei
16:13
Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei
DETALII EXCLUSIVE Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean
15:41
Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cel mai bătrân strămoș al rechinilor înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
EXTERNE Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
16:53
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
NEWS ALERT Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
16:47
Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
CONTROVERSĂ Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
16:13
Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
NEWS ALERT Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
15:54
Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
SANCȚIUNE UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
15:50
UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
ULTIMA ORĂ CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților
15:34
CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților

Cele mai noi