Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările

Preşedintele Donald Trump a angajat un nou arhitect care să-l ajute să construiască Sala de Bal de la Casa Albă, un proiect în valoare de 350 de milioane de dolari, relatează Bloomberg.

Potrivit sursei citate, Shalom Baranes Associates, o firmă de arhitectură cu sediul la Washington, va proiecta sala de bal care va fi construită în locul aripii de est a clădirii, potrivit unui oficial al Casei Albe. James McCrery, care fusese numit anterior să conducă proiectul, va rămâne în rol de consultant.

„Shalom (Baranes n.r.) este un arhitect desăvârșit a cărui muncă a modelat identitatea arhitecturală a capitalei națiunii noastre timp de decenii, iar experiența sa va fi un atu important pentru finalizarea acestui proiect”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle.

Casa Albă nu a specificat de ce Trump a făcut schimb de arhitecți pentru proiect. Washington Post a relatat că McCrery și Trump au avut mici discuții cu privire la amploarea proiectului și că mica firmă a lui McCrery nu a reușit să respecte termenele limită pentru proiectul de amploare.

Aripa de Est găzduia biroul Primei Doamne

Demolarea Aripii de Est, care a găzduit cândva biroul Primei Doamne, a început în octombrie. Trump a declarat că noua sală de bal va avea o suprafață de 90.000 de metri pătrați și o capacitate de 1.000 de persoane, un complex care va fi mult mai mare decât clădirea principală a Casei Albe, care are aproximativ 55.000 de metri pătrați.

Estimările costurilor pentru proiectul sălii de bal au crescut vertiginos de la 200 de milioane de dolari la până la 350 de milioane de dolari. Casa Albă a declarat, de asemenea, că Trump contribuie la proiectul sălii de bal, deși nu a precizat în ce măsură.

Persoane înstărite și donatori corporativi – inclusiv miliardarul Steve Schwarzman, Amazon.com Inc. și Coinbase Inc. – au contribuit, de asemenea, cu fonduri pentru proiect, ceea ce a ridicat îngrijorări cu privire la potențiale conflicte de interese pentru un președinte care a combinat în mod regulat afacerile personale cu îndatoririle oficiale.

Trump și-a dezvăluit planurile pentru sala de bal în cursul verii, după ce s-a plâns mult timp că își dorește o sală mai mare pentru divertisment la Casa Albă. Will Scharf, consilier al Casei Albe, a declarat că administrația urmează să prezinte planurile pentru sala de bal luna aceasta.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Reîncepe războiul familiilor Trump-Clinton. Motivul, Sala de bal de la Casa Albă. Hillary Clinton îl acuză pe eternul său rival că „distruge” Casa poporului american. În scandal au intervenit MAGA, familia Trump și întreg aparatul prezidențial

Casa Albă ironizează democrații, după ce l-au atacat pe Trump pe tema sălii de bal. Ce scandaluri au ajuns să fie postate pe site-ul oficial