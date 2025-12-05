Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire

După eliminarea plafonării la energie, facturile la curent au crescut în medie cu 60%, potrivit unui sondaj recent. În fața scumpirilor, românii au început să caute soluții rapide, accesibile și eficiente pentru reducerea consumului. Cei mai mulți români au început cu gesturile de bază: nu mai lasă becurile aprinse inutil și încearcă, în măsura bugetului, să înlocuiască electrocasnicele vechi, care pot consuma chiar dublu față de modelele moderne din clasa energetică A.

„Trebuie să ne uităm la clasa energetică a produselor pe care le utilizăm. Că e vorba de frigider, depinzând cât de vechi este, el poate să consume cu 30 până la 100% mai mult, dublu decât unul modern”, explică Corneliu Bodea, expert în energie, citat de Click.

Același principiu se aplică și în cazul mașinilor de spălat, unde eficiența energetică poate face o diferență importantă în factura lunară.

LED-urile, investiția mică ce aduce economii rapide

Specialiștii recomandă ca prim pas înlocuirea becurilor obișnuite cu LED-uri. Pentru aceeași intensitate luminoasă, acestea consumă de șase ori mai puțină energie și au o durată de viață de până la zece ori mai mare.

Într-un apartament cu două camere, doar trecerea la becuri LED poate reduce factura la curent cu aproximativ 8 lei pe lună. În plus, folosirea cât mai eficientă a luminii naturale, stingerea luminilor când nu sunt necesare și instalarea întrerupătoarelor cu senzori sau variator pot adăuga noi economii.

Un alt gest simplu este scoaterea din priză a aparatelor și încărcătoarelor atunci când nu sunt folosite. Chiar și în stand-by, acestea consumă energie.

Pentru electrocasnicele mari, precum frigiderul, utilizarea corectă este esențială. Aparatul trebuie să fie curat, bine aerisit, iar mâncarea nu ar trebui introdusă fierbinte, deoarece crește consumul de energie.

Reducerea consumului nu se limitează doar la electricitate. Ajustarea temperaturii din locuință poate avea efecte importante și asupra facturii la gaze.

„În vestul Europei erau obișnuiți să fie îmbrăcați mai gros în interior pentru că mereu energia fusese scumpă și au avut mereu mentalitatea de a economisi. Dacă cobor de la 25 de grade la 21 grade se va resimți în factură, poate la jumătate”, explică Corina Murafa, expert în energie.

Doar o parte dintre români își permit panouri fotovoltaice

Doar 16% dintre români și-au permis până acum panouri fotovoltaice sau alte sisteme moderne de producere a energiei, potrivit aceluiași studiu. Aproape 30% încă speră la sprijin financiar din partea statului. Totuși, programul Casa Verde este foarte probabil să fie înlocuit cu unul dedicat consumatorilor vulnerabili.

„Eu nu cred că bugetul României în momentul de faţă poate să susţină două proiecte cu obiect aproape identic la două ministere diferite. Din moment ce există proiectul REPOWERU la Ministerul Fondurilor Europene”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Prețurile la energia electrică se situează acum între 1 leu și 1 leu şi 40 de bani pentru un kilowatt-oră.

Recomandarea autorului: Cresc facturile la gaze naturale din 2026. Care sunt scenariile