Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei

05 dec. 2025, 16:13, Actualitate
Locuitorii Capitalei sunt așteptați la urne duminică pentru a-și alege noul primar general, iar buletinul de vot pentru scrutinul din 7 decembrie a fost deja publicat.

În prezent, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, care a preluat atribuțiile funcției după ce Nicușor Dan a fost ales șef al statului pe 18 mai 2025. Fostul edil și-a depus demisia pe 23 mai, iar aceasta a intrat în vigoare trei zile mai târziu, moment din care a fost numit un interimar.

Pe 7 decembrie, sunt organizate alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, în baza HG nr. 890 din 23 octombrie 2025. În aceeași zi au loc și alegeri parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari din alte 12 circumscripții rămase fără titular. Câștigătoruii alegerilor de duminică vor avea un mandat mai scurt, de aproximativ trei ani, până în 2028, când se încheie actualul ciclu al mandatelor tuturor aleșilor locali.

Ordinea candidaților pentru Primăria Capitalei a fost stabilită prin tragere la sorți de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 – Municipiul București, luni, 24 noiembrie.

Campania electorală a început în mod oficial sâmbătă, 22 noiembrie, la ora 0:00, și se se va încheia sâmbătă, 6 decembrie, la ora 7:00.

Iată cum arată buletinul de vot: 

Secțiile de votare se deschid duminică la ora 7:00 și se închid la ora 21:00. Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

Bucureștenii vor putea găsi câte opt candidați pe două file și încă unul pe a treia, respectiv:

  1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),
  2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),
  3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),
  4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),
  5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),
  6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),
  7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),
  8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),
  9. Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),
  10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),
  11. Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,
  12. Dan Trifu – candidat independent,
  13. Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,
  14. Gheorghe Nețoiu – candidat independent,
  15. Vlad Gheorghe – candidat independent,
  16. Angela Negrotă – candidat independent,
  17. Filip Titian – candidat independent.

Cele mai noi