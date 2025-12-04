Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă în ultimul sondaj INSCOP

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și Ciprian Ciucu, candidat PNL, sunt pe primele două poziții în topul intențiilor de vot pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Ciucu este favoritul celor care declară că în mod clar se vor prezenta la vot, în timp ce Băluță este pe primul loc în topul opțiunilor pentru vot. Ana Ciceală s-a apropiat considerabil, față de ultimul sondaj, de Cătălin Drulă.

Potrivit sondajului INSCOP Reserch, realizat la nivelul Minicipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță foarte strânsă.

Toate datele au fost culese în perioada 2-3 decembrie, prin metoda CATI (intrviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1.200 de prsoane , reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (vârstă, ocupație, sex), pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP: ”Având în vedere fluiditatea votului din ultima săptămână și competiția strânsă, publicăm atât intenția de vot a bucureștenilor care optează pentru un candidat, indiferent dacă sunt sau nu siguri că vin la vot (Alegătorii Potențiali), cât și intenția de vot a bucureștenilor care optează pentru un candidat și în același timp au declarat la momentul culegerii datelor că sunt siguri că vor veni la vot, prin indicarea notei 10 la întrebarea care testează prezența (Alegătorii Mobilizați). Competiția electorală din București este intensă, iar gradul de incertitudine cu privire la deznodământul final al alegerilor rămâne ridicat pe fondul creșterii, în ultimele două săptămâni, a ponderii votanților nehotărâți de la 10% la aproape 16%. Acest lucru poate indica fie alegători care se vor hotărî în ultimul moment cu cine să voteze, fie alegători care acum se declară nehotărâți, dar în final, nu se vor prezenta la urne, așa cum s-a mai întâmplat la alte alegeri precedente. În ceea ce privește prezența, cei care declară că merg sigur la vot și au o opțiune concretă reprezintă în acest moment 52.6% din totalul alegătorilor, cu 10 procente mai puțin decât în urmă cu două săptămâni (62.9%), dar semnificativ peste nivelul de prezență de la alegerile locale din 9 iunie 2024, când au venit la urne 41% dintre bucureșteni.”

Potrivit sondajului, în ceea ce privește participarea la vot, pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă ”sigur nu” vor merge la vot, iar 10 înseamnă ”sigur da”, vor merge la vot, 11,5% dintre locuitorii din Capitală au ales 1, 0.5% au ales 2, 1.2% au ales 3, 0,8% au ales 4, 4.9% au ales 5, 1.3% au ales 6, 3.3% au ales 7. De altfel, 5.3% indică 8, 5% 5% 9 și 64.6% indică 10. 1.6% știu sau nu răspund la această întrebare.

Cât de strânsă este lupta pentru Primăria Capitalei, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Ciceală îi suflă în ceafă lui Drulă

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 71.2% din total eșantion), 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 26.6% în noiembrie), 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 52.6% din total eșantion), 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București (față de 27.1% în noiembrie), 27.4% pe Daniel Băluță (PSD) (față de 24% în noiembrie), iar 21.2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21.3% în noiembrie). 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12.1% în noiembrie), iar 8.3% pe Ana Ciceală (SENS) (față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

Recomandările autorului: