Prima pagină » Actualitate » Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci

Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci

05 dec. 2025, 16:48, Actualitate
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
sursa foto: Envato

Care este țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate.

Este vorba despre Irlanda, care oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare care sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin.

AStfel, guvernul irlandez dorește să revitalizeze insulele sale tot mai izolate și depopulate, de aceea a dezvoltat programul numit Our Living Islands, prin care oferă granturi de până la 84.000 de euro celor care se mută pe una dintre aceste insule, scrie 20minutos.es.

Acest proiect urmărește repopularea comunităților insulare și reactivarea socială a unor localități aflate de ani buni în declin demografic.

Subvenția nu reprezintă însă o plată directă pentru mutare, ci o finanțare strict destinată reabilitării locuințelor construite înainte de anul 1993, care au rămas nelocuite cel puțin doi ani.

Banii pot să fie folosiți doar pentru lucrări de renovare și transformare a imobilelor, nu pentru mobilier, amenajări interioare sau în conversia în locuințe de vacanță ori unități turistice.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

Acest program este deschis pentru cetățeni irlandezi, dar și pentru străini. Cu toate acestea, participarea nu oferă privilegii în obținerea cetățeniei sau rezidenței legale.

Persoanele din afara UE trebuie să parcurgă procedurile obișnuite de imigrare, motiv pentru care inițiativa se adresează în special celor care pot să lucreze de la distanță sau care își doresc relocare pe termen lung.

Pentru a se preveni specula și folosirea oportunistă a fondurilor, locuința renovată trebuie să fie reședința principală a beneficiarului sau să fie închiriată pe termen lung pentru cel puțin 10 ani.

Cum aplici cu succes pentru mutarea în Irlanda

Ca cetățean român (UE), te poți muta în Irlanda liber, fără viză sau permis de muncă, intrând cu carte de identitate sau pașaport valabil. Deci, concentrează-te pe job, PPS Number și locuință pentru succes rapid.

Pași esențiali:

  • Găsește un job: Caută pe site-uri ca Indeed.ie, Jobs.ie, LinkedIn sau IrishJobs.ie (IT, sănătate, ospitalitate); pregătește CV în engleză, aplică direct acces liber pe piața muncii din 2012.​
  • Obține PPS Number: Gratuit la Intreo/DSP office după sosire (necesită dovadă adresă, ID); este esențial pentru salariu, taxe, sănătate.
  • Înregistrează-te IRP: După 90 zile, online pe irishimmigration.ie (~300 EUR, card valabil 1-5 ani).

Autorul recomandă:

Țara în care poți câștiga fabulos fără studii. Zeci de mii de muncitori sunt așteptați

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
16:56
Cele cinci zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical
UTILE Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
16:27
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
CREDINȚĂ Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
16:20
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
16:16
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei
16:13
Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei
DETALII EXCLUSIVE Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean
15:41
Se „scufundă” PNL Brașov? Scandalul „Depozit de combustibili la Feldioara”, vârful aisbergului. Suspiciunile DNA zguduie din temelii întreg eșafodajul liberal brașovean: abuz în serviciu, trafic de influență, control politic al unor funcții, instituții și direcții strategice la nivel județean
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cel mai bătrân strămoș al rechinilor înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
EXTERNE Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
16:53
Axios: Trump va anunța componența noului guvern din Gaza înainte de Crăciun. Cum va fi structurat și cine se va afla la conducere
NEWS ALERT Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
16:47
Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
CONTROVERSĂ Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
16:13
Trump a numit un nou arhitect pentru proiectul Sălii de bal de la Casa Albă. Motivul pentru care fosta firmă nu va mai conduce lucrările
NEWS ALERT Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
15:54
Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
SANCȚIUNE UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
15:50
UE îl amendează pe Elon Musk cu 120 de milioane de euro. Ce reguli a încălcat platforma X. Reacția lui J.D. Vance
ULTIMA ORĂ CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților
15:34
CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților

Cele mai noi