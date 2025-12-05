Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci

Care este țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate.

Este vorba despre Irlanda, care oferă până la 84.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate, într-un program național de revitalizare care sprijină renovarea locuințelor abandonate și repopularea comunităților aflate în declin.

AStfel, guvernul irlandez dorește să revitalizeze insulele sale tot mai izolate și depopulate, de aceea a dezvoltat programul numit Our Living Islands, prin care oferă granturi de până la 84.000 de euro celor care se mută pe una dintre aceste insule, scrie 20minutos.es.

Acest proiect urmărește repopularea comunităților insulare și reactivarea socială a unor localități aflate de ani buni în declin demografic.

Subvenția nu reprezintă însă o plată directă pentru mutare, ci o finanțare strict destinată reabilitării locuințelor construite înainte de anul 1993, care au rămas nelocuite cel puțin doi ani.

Banii pot să fie folosiți doar pentru lucrări de renovare și transformare a imobilelor, nu pentru mobilier, amenajări interioare sau în conversia în locuințe de vacanță ori unități turistice.

Acest program este deschis pentru cetățeni irlandezi, dar și pentru străini. Cu toate acestea, participarea nu oferă privilegii în obținerea cetățeniei sau rezidenței legale.

Persoanele din afara UE trebuie să parcurgă procedurile obișnuite de imigrare, motiv pentru care inițiativa se adresează în special celor care pot să lucreze de la distanță sau care își doresc relocare pe termen lung.

Pentru a se preveni specula și folosirea oportunistă a fondurilor, locuința renovată trebuie să fie reședința principală a beneficiarului sau să fie închiriată pe termen lung pentru cel puțin 10 ani.

Cum aplici cu succes pentru mutarea în Irlanda

Ca cetățean român (UE), te poți muta în Irlanda liber, fără viză sau permis de muncă, intrând cu carte de identitate sau pașaport valabil. Deci, concentrează-te pe job, PPS Number și locuință pentru succes rapid.

Pa și esențiali :

Găsește un job: Caută pe site- uri ca Indeed.ie, Jobs.ie, LinkedIn sau IrishJobs.ie (IT, sănătate , ospitalitate ); pregătește CV în englez ă , aplică direct – acces liber pe pia ța muncii din 2012.​

Obține PPS Number: Gratuit la Intreo /DSP office după sosire ( necesită dovadă adresă , ID); este esențial pentru salariu , taxe , sănătate .

​ Înregistreaz ă-te IRP: După 90 zile , online pe irishimmigration.ie (~300 EUR, card valabil 1-5 ani).

Autorul recomandă:

Țara în care poți câștiga fabulos fără studii. Zeci de mii de muncitori sunt așteptați