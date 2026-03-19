ANAF începe controalele în țară după scumpirea carburanților. Joi, motorina a sărit de 10 lei/l în București. Ce suspiciuni are instituția

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis că, după ce motorina premium a depășit deja pragul de 10 lei/l în unele stații joi, va verifica verifice companiile petroliere din toată țara, pentru a preveni și a combate eventualele nereguli fiscale apărute în urma creșterii prețurilor.

ANAF ncepe controalele în țară după scumpirea carburanților

În luna martie, prețul carburanților a crescut aproape în fiecare zi, ajungând, joi, la 10 lei pe litru. Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală sau practici care pot afecta corect funcționarea pieței. Dacă descoperă acțiuni care afectează concurența sau interesele consumatorilor, cum ar fi specula, vor sesiza instituțiile competente ale statului.

Potrivit comunicatului emis, sopul acestor controale este ca firmele să respecte legea și să existe o concurență corectă. ANAF a transmis că va lua măsuri ferme împotriva celor care nu respectă legea.

”În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor. Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție. Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței.

În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului. Scopul acțiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă.

ANAF va continua monitorizarea și va lua măsuri ferme împotriva celor care încalcă legislația”, a comunicat ANAF.

Scumpirile din ultimele zile au împins prețurile la niveluri record. În stațiile OMV, motorina premium a depășit 10 lei/l, ajungând la aproximativ 10,10 lei/l. În același timp, benzina premium a urcat până la 9,63 lei/l. Și celelalte sortimente au înregistrat creșteri: motorina standard a ajuns la peste 9,5 lei/l, iar benzina standard se apropie de 9 lei/l, în funcție de rețea. Tensiunile din Iran și riscurile privind traficul prin Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe cotațiile internaționale. Prin acest culoar tranzitează zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, ceea ce înseamnă circa 20% din consumul global. Orice blocaj sau amenințare se reflectă rapid în prețurile carburanților, inclusiv în România.

AUTORUL RECOMANDĂ