Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”

Guvernul Slovaciei a aprobat o hotărâre care permite stațiilor de alimentare să limiteze vânzările de motorină pentru populație. De asemenea, pentru a combate așa-numitul „turism de combustibil”, autoritățile de la Bratislava au decis să stabilească prețuri mai mari pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare străine, relatează Reuters.

Slovacia încearcă astfel să-și asigure aprovizionarea pe fondul creșterii prețurilor globale la energie cauzate de războiul din Iran și al întreruperii livrărilor de țiței rusesc către țară prin conductă „Drujba”, ca urmare a avariilor suferite de aceasta pe teritoriul Ucrainei.

Guvernul a adoptat această măsură în contextul stării de urgență petrolieră declarate după întreruperea, în ianuarie, a livrărilor de petrol prin conductele Drujba care traversează Ucraina.

Decizia guvernului va fi valabilă timp de 30 de zile și nu se aplică benzinei. Potrivit politicienilor din guvernul slovac, șoferii din Polonia au început să alimenteze în masă cu motorină mai ieftină în Slovacia, scrie publicația Dennik.

Câtă motorină poate cumpăra populația

Potrivit sursei citate, noile reguli prevăd ca stațiile de alimentare să permită șoferilor să cumpere motorină doar pentru rezervorul vehiculului și pentru un singur bidon cu o capacitate maximă de 10 litri.

La o singură alimentare se poate cumpăra motorină în valoare de maximum 400 de euro, ceea ce corespunde la peste 200 de litri de combustibil. Restricțiile nu se vor aplica vehiculelor poliției slovace, armatei sau serviciilor de urgență.

Măsurile nu includ prețul motorinei pe care trebuie să îl plătească șoferii vehiculelor cu numere de înmatriculare străine. Conform hotărârii guvernului, acest preț va fi stabilit de Ministerul slovac al Finanțelor ca o medie a prețurilor motorinei din Austria, Cehia și Polonia, țări în care acest combustibil este mai scump decât în Slovacia.

Polonezii trec granița pentru a combustibil mai ieftin din Slovacia

Prim-ministrul Robert Fico a declarat că aceste restricții sunt necesare pentru a stopa creșterea vânzărilor de motorină către cetățenii polonezi care trec granița în căutarea combustibilului mai ieftin din Slovacia.

„S-a ajuns la o situație în care zeci de benzinării din nordul Slovaciei au rămas literalmente fără stocuri”, a spus el.

Din cauza întreruperii conductei Drujba, guvernul slovac a eliberat rezervele de stat pentru rafinăria Slovnaft, deținută de grupul maghiar de petrol și gaze MOL, în timp ce acesta obține aprovizionări alternative.

Slovacia se află într-un conflict acut cu Ucraina în legătură cu aprovizionarea prin Drujba, acuzând Kievul că trage de timp în ceea ce privește repunerea în funcțiune a conductei. Ucraina neagă acest lucru, afirmând că reparațiile după un atac rus încă necesită timp.

Ce alte țări au mai luat măsuri

Alte țări europene resimt efectele războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și iau măsuri în consecință.

Ungaria a plafonat prețurile la combustibili, în timp ce Orlen, principala rafinărie din Polonia, a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor. Miercuri, coaliția de guvernare din Austria a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, relatează Reuters.

