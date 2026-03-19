Motorina sare de 10 lei/l în București: impactul războiului din Iran se amplifică de la o zi la alta

Prețurile carburanților continuă să crească în București, pe fondul instabilității generate de conflictul din Iran și al riscurilor din zona Strâmtorii Ormuz. Joi, motorina premium a depășit deja pragul de 10 lei/l în unele stații, în timp ce benzina se apropie rapid de acest nivel, relatează Știripesurse.

Motorina premium a trecut de pragul psihologic

Scumpirile din ultimele zile au împins prețurile la niveluri record. În stațiile OMV, motorina premium a depășit 10 lei/l, ajungând la aproximativ 10,10 lei/l. În același timp, benzina premium a urcat până la 9,63 lei/l. Și celelalte sortimente au înregistrat creșteri: motorina standard a ajuns la peste 9,5 lei/l, iar benzina standard se apropie de 9 lei/l, în funcție de rețea. Tensiunile din Iran și riscurile privind traficul prin Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe cotațiile internaționale.

Prin acest culoar tranzitează zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, ceea ce înseamnă circa 20% din consumul global. Orice blocaj sau amenințare se reflectă rapid în prețurile carburanților, inclusiv în România.

Piața locală resimte mai puternic scumpirile la motorină decât la benzină. România importă peste o treime din necesarul de diesel, ceea ce o face mai expusă la fluctuațiile externe. De la debutul conflictului, motorina s-a scumpit cu peste 1 leu/l în marile rețele, în timp ce benzina a înregistrat creșteri de aproape 0,9 lei/l.

Cât costă carburanții în București

La data de 19 martie, prețurile variază în funcție de rețea:

•Benzină standard: între 8,66 și 8,92 lei/l

•Benzină premium: între 9,34 și 9,63 lei/l

•Motorină standard: între 9,27 și 9,54 lei/l

•Motorină premium: între 9,63 și peste 10,10 lei/l

Stațiile Petrom, MOL, Rompetrol, Lukoil și SOCAR afișează valori apropiate, însă tendința este una clar ascendentă.