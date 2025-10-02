Ai datorii la stat, statul te face de… RUȘINE. La inițiativa lui Bolojan, ANAF se pregătește să publice “listele rușinii” cu datornici

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat(T3 2025).

ANAF justifică gestul cu o prevedere din Ordinul Ministerului FinanțelorPublice nr.558/2016 privind procedura de publicare a listelor cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante de la 100.000 de lei în sus, la nivelul iulie-septembrie 2024.

La aceste sume, nu s-au luat în calcul și cele de rambursat/restituit, întrucât nu este prevăzut în lege.

Restanțele publicate în „lista rușinii” vor avea următoarele plafoane: 500.000 de lei(debitori mari contribuabili); 250.000 de lei(contribuabil mijlociu) și 100.000 de lei(alte categorii în care sunt incluse și persanele fizice care prestează actvitate economică independent/profsii liberale).

Pe măsură ce datornicii își vor achita obligațiile către stat, lista va fi actualizată în termen de 15 zile de la stingerea creanțelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: