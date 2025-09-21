O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ

Peste 100 de autocisterne au intrat în România, în ultima lună, fără ca acestea să fie controlate de autoritățile din România. Asta înseamnă peste 2.500 de tone de carburant de proveniență rusească, intrate în țară pe la granița de Vest, prin intermediul firmei NIS PETROL, cunoscută drept „mașina de război rusească prin care sunt albiți banii”.

În acest timp, premierul Ilie Bolojan trimite ANAF să se lupte cu evaziunea, deși evazioniștii scapă tocmai din cauza faptului că au drept consultanți financiari angajați ai statului sau foști funcționari în Ministerul de Finanțe, reiese dintr-o anchetă realizată de strictsecret.com.

Potrivit ziariștilor care au documentat subiectul, gazul rusesc intră în țară pe la Vama Moravița, în timp ce autoritățile statului simulează lupta împotriva evaziunii.

Chiar premierul Bolojan, în urmă cu ceva timp, povestea cum se aranjau lucrurile cu poliția, în anii ’90: „Aveai posibilitatea să iei amendă sau să rezolvi prietenește”, iar lucrurile, se pare, au evoluat în timp, nicidecum să fie stopate sau estompate.

Numai că, în lupta sa cu corupția, premierul evită să se uite mai ales în direcția județului pe care l-a păstorit mai mulți ani.

„Ce mai știm noi despre Bihor? Ca nimeni nu are chef să intre cu că si cu barda ascuțită in hățișul Direcției Regionale Vamale Cluj, cu sediul la Oradea, și al regionalei Timișoara, sau a Biroului Vamal Bihor și a biroul de frontieră Moravița, din cadrul Autorității Vamale Române”, mai scriu ziariștii de la strictsecret.com.

Din teren, reiese că România de la Oradea nu se luptă cu rușii, ba chiar fraternizează

În aceeași anchetă mai este dezvăluit și cum autoritățile române, nu numai că nu duc nicio luptă la baionetă cu rușii prin intermediul instituțiilor de control, ba chiar fraternizează din umbră cu inamicul, cu suportul acestor entități de stat.

„După ce Ministerul de Finanțe a modificat la finalul anului trecut condițiile de obținere a atestatelor de destinatar înregistrat și a introdus garanții, o mare parte a “portițelor” de evaziune cu produse petroliere s-au închis, spre disperarea grupărilor evazioniste din industia petrolieră. În ultimii ani, în zona de centru – vest autoritățile vamale au emis, în complicitate cu grupări infracționale, zeci de atestate de destinatar înregistat pentru firme care funcționau câteva luni și apoi intrau în insolvență sau erau vândute către cetățeni străini fără bonitate, lăsând în urmă datorii de sute de milioane de ron la bugetul de stat)”, descriu ziariștii de la strictsecret.com schema de lucru a evazioniștilor.

Rusia are poarta descuiată dinspre România pe la granița de Vest, „pe filieră Serbia-Austria-Ungaria, pe unde firma NAFTA INDUSTRIJA SRBIJE(NIS) transferă carburanți, fără biocomponent, cu autocisternele, în România, fără să fie controlate și să le oprească pentru neconformitate”.

„Banii cuveni’i bugetului de stat (accize ;i TVA) sunt lăsați intenționat să circule negarantați pe lanțurile de comercializare, care folosesc firme “bidon” cu comportament fiscal ilicit pentru a evaziona miliarde anual. Aceste firme devin inactive fiscal sau sunt preluate de străini, iar restul companiilor de pe lanț sunt protejate și nu sunt introduse în dosarele penale (deși ar trebui să raspunda în solidar pentru recuperarea prejudiciilor). Firmele “bidon” acumulează taxe de plată, vând produsele sub preurile de achiziție către firmele “agreate” – alea menționate mai sus, iar apoi prin tranzacții scriptice și plăți disimulate transferă bani cuveniți ca taxe la bugetul de stat pe filiere de spălare de bani unde li se pierde urma”, mai scrie strictsecret.com.

În acest timp, premierul Bolojan vrea să acopere deficitul tăind de la profesori, de la studenți și elevi, de oriunde, mai puțin de la marii evazioniști cu petrol care și-au făcut casă bună chiar în județul pe care l-a păstorit.

Propuneri, pentru Bolojan, în lupta cu evazioniștii

Cei de la strictsecret.com au publicat și o listă cu propuneri pe care premierul Ilie Bolojan ar putea să le folosească în lupta cu marii evazioniști.

„Să schimbe toate conducerile regionalelor și birourilor vamale, nu prin rotirea internă a funcționarilor vamali, ci prin proceduri deschise care să permită modificarea în profunzime a sistemului. Să dispună modificarea structurii de organizare a instituției și digitalizarea completă a sistemului de control pentru toate transporturile de marfă – rutier, feroviar, naval. Să ordone Ministerului de Finanțe să pună la dispoziția Autorității Vamale Române resursă umană, atât din cadrul ANAF, care sunt foarte bine pregătiți, dar și din cadrul ministerului, pentru a asigura modificarea structurilor de conducere și destructurarea clanurilor mafiote din structurile teritoriale ale vămii. Să ordone ANAF și Vămii Române să constituie echipe mixte de control, și TOATE antrepozitele fiscale și vamale să între într-un proces de reautorizare pe trei piloni: evaluarea beneficiarului real al companiei

solvabilitatea fiscală a companiei

introducerea garanțiilor pentru autorizarea antrepozitelor pentru toate companiile noi, sau cele cu risc fiscal. Să ceară imperativ și cu termen fix Autorității Vamale Române și ANAF să evalueze de urgență toate autorizațiile de antrepozit și transparentizarea completă a listei acestor entități – inclusiv cu tipurile de produse pentru care s-a emis autorizația de antrepozit. Să ceară noii conduceri a AVR un plan de măsuri pentru a controla activitatea regionalelor și birourilor vamale. Să ordone instalarea de urgență a unui scanner pentru transportul de marfă Moravița. Să ordone AVR implementarea de URGENȚĂ a scannerelor auto la nivelul tuturor punctelor vamale. Să ceară sprijinul MAI și structurilor de forță pentru destructurarea tranzitului fictiv de carburanți prin frontierele cu Ucraina (autocisterne ies din România, declarând marfă la export și intră în România pline, declarând că se întorc după descărcarea în Ucraina – de ce nu se face cântărirea fiecărei cisterne care intră/iese?). Să stopeze importul de produse sub denumirea second-hand, în fapt deșeuri, importuri de carburanți proveniți din țiței rusesc (e ușor, nea Ilie, trebe control încrucișat al documentelor de trasabilitate prezentate în vamă / documente originale emise de producător, certificate originale de origine emise de autoritățile statelor de unde se produce carburantul). Să ceară verificarea celei mai recente ciordeli care se face cu e-sigiliul pentru tranzitul de carburanți pe teritoriul României din Bulgaria și Serbia spre Ucraina! Fenomenul a luat amploare în ultimele 12 luni și constant sute de cisterne “tranzitează” România fără ca nimeni să le controleze, în timp ce marfa, scutită de accize și TVA, este vândută pe teritoriul României fără acte. Să ceară SRI și ANAF să verifice importurile de produse sub embargo – e vorba de țiței rusesc redenumit. De ce nu se face analiză crude oil assay la importul vapoarelor de țiței – unica analiză care poate arăta originea reală a țițeiului?”

