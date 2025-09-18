Prima pagină » Știri » Ilie Bolojan: Și companiile de stat trebuie executate de ANAF/ Sistemul de evaziune a fost tolerat

Cristina Corpaci
18 sept. 2025, 20:37, Știri
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că și companiile de stat cu datorii trebuie executate de ANAF. Companiile care sunt în pierdere cronică de mulți ani, cele care nu se pot redresa trebuie închise. Premierul a precizat că sunt companii mici cu datorii mari din energie sau din economie care trebuie închise sau redresate. 

Șeful executivului a mai precizat că statul a început să recupereze pierderile provocate de evaziunea fiscală prin modificări legislative care închid „portițele” exploatate ani la rând de companii și persoane fizice.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că guvernul a înăsprit legislația fiscală pentru a combate evaziunea, după ani în care numeroase firme au profitat de excepții și lacune legale pentru a evita plata taxei pe valoare adăugată.

„Nu ne-am încasat TVA-ul decât într-o proporție inacceptabilă, din cauza sistemului de evaziune tolerat și a unei legislații defectuoase, dar și a autorităților care nu și-au făcut datoria”, a spus Bolojan la Euronews.

Premierul a atras atenția și asupra necesității reducerii risipei banului public: „Un contribuabil corect nu plătește cu inima deschisă când vede că banii lui sunt risipiți. Pentru conformare voluntară, statul trebuie să arate respect, să aibă cheltuieli calculate și servicii decente”.

Bolojan a mai spus că guvernul vizează atât companiile cu datorii mari care intră în insolvență, cât și „firmele-fantomă” create special pentru evaziune, iar obiectivul este ca bugetele publice să fie alimentate corect și predictibil.

Mediafax
