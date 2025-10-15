Anamaria dn Iași și-a dorit un copil și s-a rugat pentru asta la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. La 5 zile distanță, a aflat că e însărcinată

Anamaria Nazare, o tânără în vârstă de 28 de ani, din Iași, a participat, în anul 2024, la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar toată perioada cât a așteptat la rând să ajungă la racla sfintei moaște, s-a rugat ca Dumnezeu să-i dăruiască un copil. După doar cinci zile, ea a aflat că este însărcinată.

„Anul trecut, cu ochii în lacrimi, am rugat-o pe Sfânta Parascheva să ne dea un copilaș. Rugăciunea mi-a fost ascultată. La 5 zile după, am aflat că sunt însărcinată. Mi-a dat o minune de fetiță, pentru care o să-i mulțumesc toată viața. Încă am pielea de găină când mă gândesc la tot ce am simțit atunci. În tot timpul cât am stat la coadă, m-am rugat și am avut credința că o să se întâmple. Îmi amintesc cum o fetiță mică, de un an, care stătea la rând a început să plângă și a vrut în brațe la mine. Atunci, un domn a zis: «aici o să vină o fetiță». Am simțit din toată inima că așa va fi. Astăzi ne bucurăm de minunea noastră și mulțumim pentru ea”, a povestit Anamaria Nazare, potrivit BZI.

Asemenea Anamariei Nazare, mai mulți pelerini au povestit modul în care au simțit că rugăciunile la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva i-au ajutat să depășească anumite perioade dificile din viață.

„Aveam soțul în comă de gradul 3. Medicii mi-au spus că o ultimă speranță este rugăciunea la Cuvioasă. Am mers acolo, cerându-i să-mi lase soțul să rămână tată la copil. I-am spus că nu mai vreau decât copilul meu să aibă tată. Sunt 12 ani de atunci, și copilul meu a avut doar tată”, a mărturisit și Liliana Ababi, potrivit sursei citate.

De asemenea, și Andreea Ilie crede că rugăciunea a ajutat-o să aibă doi copii.

„Și eu m-am rugat la ea. Mi-a trimis băiețelul și, apoi, ne-a completat ca familie cu fetița. Rugați-vă, rugați-vă neîncetat – o să vină minunea. Rugăciunea e sfântă”, a explicat Andreea Ilie.

Autorul recomandă:

Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”

Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă