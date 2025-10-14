Prima pagină » Religie » Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat”

14 oct. 2025, 21:21, Religie
Un turist american a fost uimit de pelerinajul creștin-0rtodox de Sfânta Parascheva de la Iași, comparabil poate cu pelerinajul anual de la Mecca din religia islamică. El spune că astfel de pelerinaje nu se practică în Statele Unite. 

De asemenea, a fost uimit nu doar de numărul mare de creștini-ortodocși care au participat, ci de răbdarea acestora. Pelerinii veniți din toată țara și din străinătate pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva au stat și 17 ore la rând. Deși au fost mai puțini pelerini față de anul trecut, la slujbă  au participat 32.000 de oameni care s-au rugat la unison. După slujbă, credincioșii au fost invitați să mănânce la „Masa Pelerinilor”, fiind servite 60.000 de porții de sarmale.

„Nu avem aşa ceva în America. […] Să vezi toată ţara adunându-se într-un oraş, care prinde viaţă în felul acesta, este extraordinar. Mâncarea este bună”,  a spus un turist american pentru Observator News.

În total, aproape 200.000 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva.  Mai puțini la număr față  de anul trecut, dar cu mai mult devotament și smerenie după dificultățile din ultimul an, de la alegeri prezidențiale repetate la măsurile de austeritate.

Catedrala de la Iași  va rămâne deschisă până la rugăciunea ultimului pelerin care vrea să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Cel mai probabil, pelerinajul se  va încheia la zorii zilei de mâine.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva din Balcani, cunoscută și ca Petka, născută la Epivates, lângă Constantinopol (Istanbul de azi) în secolul 11, a devenit cunoscută pentru că a avut viziuni cu Fecioara Maria și pentru că s-a stabilit într-o mânăstire în deșertul de lângă râul Iordan. Ea a murit la vârsta de 27 ani, în Kallikrateia,  după ce a dus o viață evlavioasă.

A fost venerată ca sfântă din secolul 14, în Bulgaria și în Principatele Dunărene, Țara Românească și Moldavia.  Este comemorată pe 14 octombrie în Biserica Ortodoxă de Răsărit, în toate țările balcanice, inclusiv în România, Bulgaria, Grecia, Serbia și chiar și în Croația, o țară cu o populație majoritar catolică. Sfânta Parascheva este considerată protectoarea țesătoarelor și croitorilor.

Tradiții și superstiții de Sfanta Parascheva

Potrivit tradiției creștine, la mulți ani după moartea Paraschevei, o bătrână păcătoasă a fost înmormântată lângă mormântul ei uitat din Kallicrateia. Sfânta  Parascheva i-a apărut în vis unui călugăr local și s-a plâns că trupul vecinei sale este necurat. Călugărul aflase unde fusese înmormântată. Când trupul sfintei a fost dezgropat, călugării de la fața locului au constatat că era neputrezit. Moaștele au fost mutate la biserica Sfinților Apostoli din Kallicrateia.

În 1946, când o secetă severă a devastat Moldova de după război și instaurarea comunismului,  Mitropolitul Justinian Marina a permis prima procesiune cu sicriul care conținea moaștele Paraschevei, păstrate până atunci la Iași.  Moaștele și-au croit drum prin satele pustii de secetă din județele Iași, Vaslui, Roman, Bacău, Putna, Neamț, Baia și Botoșani. Ofrandele strânse cu această ocazie au fost distribuite orfanilor, văduvelor, invalizilor, cantinelor școlare, bisericilor în construcție și mănăstirilor pentru a hrăni bolnavii și călugării bătrâni sau slabi.

Sursa Foto: Arhiva Gândul

