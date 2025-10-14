Prima pagină » Actualitate » Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă

Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă

14 oct. 2025, 08:40, Actualitate
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită, anual, la data de 14 octombrie. În această perioadă, peste 13.000 de credincioși au venit la Iași pentru a se închina la moștele acesteia, la Catedrala Mitropolitană. Astăzi, mulți creștini aleg să respecte o interdicție transmisă de la o generație la alta, pentru a nu atrage ghinion. Iată ce nu ai voie să faci în această zi sfântă.

Anual, la data de 14 octombrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. În această perioadă, mii de cetățeni s-au strâns în zona Moldovei, la Catedrala Mitropolitană din Iași, pentru a fi prezenți la moaștele acesteia.

Ce să nu faci pe 14 octombrie

În această zi marcată cu o cruce roșie în calendarul ortodox, creștinii respectă îndeaproape tradițiile, dar și diverse obiceiuri și superstiții. În această zi se spune că ar fi de bun augur să mergi la biserică sau chiar să fii prezent la pelerinaj. Rugăciunile rostite pe 14 octombrie sunt puternice, potrivit cutumelor religioase.

În această zi, însă, se spune că nu ai voie să faci muncă fizică în gospodărie. De Sfânta Cuvioasă Parascheva nu se calcă, nu se coase, nu se spală și nici nu se toarce. Astfel de activități, îndeplinite astăzi, ar putea atrage ghinionul și necazurile, îndeosebi în viața femeilor. De asemenea, astăzi este zi de post.

Pe 14 octombrie, în funcție de tradițiile locului, oamenii obișnuiesc să împartă fructe, colivă și colaci, vin, arată romaniatv.net.

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin”, este rugăciunea care poate fi rostită azi, conform Doxologia.ro.

Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce semnifică sărbătoarea cu cruce roșie din 14 octombrie

PELERINAJ la Iași. Mai bine de 130.000 de credincioși au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva

Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotitoarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși

